Un disparo y dos goles

Un remate a puerta y dos goles. Las estadísticas hablan por sí solas. El empate conseguido por el Real Zaragozafrente a Las Palmas no oculta las carencias futbolísticas del equipo. El sistema ideado por Rubén Baraja mejoró lo visto en pretemporada durante los primeros 20 minutos de partido, con un bloque bien asentado y dibujado, pero, cuando hubo que proponer, faltó creatividad y llegada.

Este no es un problema exclusivo de la delantera. Es más, probablemente fueron los hombres más adelantados (Vuckic, Narváez y Perp Chavarría) quienes mejores sensaciones trasladaron. Pero casi siempre sin generar el peligro que se le requiere a los referentes ofensivos de un equipo dominante.

El Real Zaragoza actual, el plantel que ahora mismo maneja Baraja, no aparenta tener capacidad para someter futbolísticamente al rival. El bloque, a la espera de que Adrián González dé un paso al frente y otras piezas llamadas a ser importantes como el Toro Fernández asomen, carece de individualidades. Y esa escasez de talento solo puede ser contrarrestada con un rigor táctico que requiere el tiempo que no conceden las actuales circunstancias.

El cuadro zaragocista ha tenido que ser construido en tiempo récord, con la particularidad de que, para inri, buena parte de los incorporados han caído lesionados a las primeras de cambio. Luca Zamimacchia y Sergio Bermejo, precisamente dos de los hombres más profundos y verticales de la plantilla, sufrieron sendas lesiones musculares hace dos semanas, privando a Baraja del juego específico de banda que requiere el dibujo 4-4-2 que plantea.

Sin ellos, el joven Jannick Buyla fue utilizado en la banda derecha, donde evidenció que no es un futbolista específico para el puesto. Su capacidad de trabajo, repliegue y batalla en los balones divididos no llega a ocultar sus lagunas en el uno contra uno, en el desborde, al fin y al cabo.

Un sistema con extremos debe contar exactamente con eso, con dos extremos habilidosos y profundos que sepan que están respaldados por un doble pivote consistente y no teman atacar la espalda de los laterales rivales y el uno contra uno, sabiéndose poderosos técnicamente y veloces.

A este arquetipo se acercó Pep Chavarría por la izquierda, pero nunca puede ser visto como la baza ofensiva más provechosa de un equipo que aspira al ascenso. El ex del Olot, que fue de lo más destacable contra Las Palmas, tiene recorrido y calidad. Levanta la cabeza y mira al área con la templanza que tantas veces le falta a Nieto, y quizá una de las soluciones del equipo podría estar en su futuro asentamiento en el puesto de lateral.

Para ello, más allá de recuperar a los jugadores específicos de banda lesionados y a los que no están en el estado de forma requerido, el club debe mirar al mercado. Y no solo en esas zonas adelantadas, sino también en un centro del campo que ayer no controló el juego ni generó último pase.

La falta de llegada no se le puede achacar únicamente a los de arriba. La pareja Ros-Eguaras, o cual sea la escogida, debe engendrar más juego. La sombra de Luis Suárez es alargada, y el Zaragoza no cuenta ahora mismo con un activo de su trascendencia, capaz de convertir en oro cualquier envío arriba.

Está por ver el rendimiento de un Gabriel Fernández que ayer, después de dos semanas de aclimatación, dispuso de sus primeros minutos de juego. Entró en la recta final del partido y apenas tuvo participación ni trascendencia. Otra de las soluciones utilizadas por Baraja fue la inclusión de Raí Nascimento, que una vez restablecido de su lesión suma puntos para ejercer de complemento de Zanimacchia, al tiempo que sorprendió el desuso de Papunashvili, que parece ser del gusto del técnico vallisoletano y fue utilizado durante la pretemporada como segundo punta y no en banda.

En la próxima jornada ante el Alcorcón, con Nieto sancionado, el georgiano podría tener su oportunidad en banda, con Chavarría retrasado. Con todo, habrá que esperar a ver cómo evolucionan los lesionados citados. Falta le hace a Baraja recuperar efectivos.