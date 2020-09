Ros: "Tenemos el centro del campo bien cubierto"

Javi Ros, peso pesado dentro del vestuario por su condición de segundo capitán y de futbolista experimentado, ha sido este jueves el encargado de pasar por la sala de prensa para pormenorizar la situación del equipo ante el inminente arranque liguero contra Las Palmas (sábado, 16.00). El tudelano, que la pasada temporada sufrió una lesión de rodilla derecha -rotura del menisco externo con afección en el cartílago- que lo mantuvo apartado hasta su amarga reaparición en la eliminatoria ante el Elche, se siente “totalmente recuperado” y con la “máxima ilusión” para retomar la competición.

Aquel penalti fallado en la semifinal del ‘play off’ está olvidado, y Ros, como el resto de sus compañeros, se siente “preparado” para emprender el desafío de devolver al club a la Primera División. “El final de la pasada campaña no fue el deseado, pero estamos listos para lo que viene. Somos el Real Zaragoza y el objetivo lo tenemos claro. La temporada es larga y por eso el camino correcto, aunque suene repetitivo, tiene que ser el ‘partido a partido”, ha indicado el centrocampista zaragocista, convencido de que “todo lo demás no lleva a ningún lado”.

En su opinión, el grupo está entrenando bien para asimilar los conceptos implantados por Rubén Baraja, que implican un nuevo esquema y una forma distinta de jugar. “Cada entrenador tiene una idea futbolística y siempre cuesta adaptarse a los sistemas, pero creo que estamos capacitados para hacerlo. Queda mucho trabajo por delante y veo margen de mejora en el equipo. Tendremos otra forma de jugar pero la esencia será la misma”, ha valorado, antes de hablar de la marcha de Raúl Guti.

“La necesidad del club, que se ha beneficiado económicamenta de su venta, ha conllevado su marcha. Estoy feliz por él porque jugar en Primera es un paso adelante en su carrera y nosotros creo que tenemos el centro del campo bien cubierto. Si estamos juntos podemos ofrecer un gran nivel y hacer una buena temporada”, ha señalado, a poco más de 48 horas de que La Romareda, vacía, vuelva a acoger un compromiso oficial.

“No es novedad. Somos los más perjudicados por no tener a nuestra afición, pero ya no hay excusas. Aunque lo sentimos por ellos, que nos ayudan mucho y no pueden venir a arroparnos, tenemos que asumir la situación y adaptarnos desde el primer partido”, ha recordado, antes de terminar haciendo una breve valoración del debut. “Hemos preparado bien el partido durante la semana y confiamos en que los tres puntos se queden aquí”, ha concluido Ros.