El Toro Fernández entra en escena

Gabriel ‘Toro’ Fernándezgana enteros para ocupar el puesto de delantero centro en el debut liguero (sábado, 16.00) ante Las Palmas. A pesar de no haber jugado en ninguno de los encuentros de pretemporada, y a la espera de que el Real Zaragoza libere el cupo de extracomunitarios con la salida de Shinji Kagawa o Raí Nascimento, el uruguayo ha sido probado por Rubén Baraja en los últimos entrenamientos y parece ser el escogido para actuar en la punta de lanza.

El Toro Fernández aterrizó hace ya dos semanas procedente del Celta de Vigo, pero ha necesitado un breve periodo de acomodo para superar unas leves molestias musculares que le impidieron tener minutos en los ensayos contra el Getafe y el Girona. Ahora, respaldado por un mejor tono físico, parece listo para dar el salto a la titularidad y ser el ‘9’ de referencia zaragocista.

Con él sobre el terreno de juego, Rubén Baraja gana definición y determinación hacia la portería contraria, pero también variantes y movilidad en la zona de ataque. Aunque es considerado un delantero rematador, el Toro se desenvuelve bien con ambas piernas y tiene facilidad para caer a ambos costados, generando espacios en una parcela que, de confirmarse su inclusión en el once titular, cambiaría de inquilinos.

Por lo visto en los últimos entrenamientos, el condenado sería Haris Vuckic y Juan Narváez se mantendría como segundo punta, aunque partiendo desde el costado. Esa es la posición en la que mejor ha rendido siempre el colombiano; y ahí, como acompañante del Toro, es dónde Rubén Baraja lo quiere utilizar.

Con todo, no es descartable que el técnico vallisoletano termine optando por mantener esa dupla Vuckic-Narváez, y Gabriel Fernández tenga que esperar su oportunidad en el banquillo. El pasado sábado, el Real Zaragoza completó su mejor partido en la línea ofensiva, con el esloveno y el cafetero complementándose y exhibiendo una libertad de movimientos que complicó la existencia a los defensores del Girona.

Esta decisión, la de introducir al Toro Fernández en el once titular o no, estará supeditada al mencionado proceso de liberación del cupo de extracomunitarios del plantel zaragocista. La inscripción federativa de Gabriel Fernández no se podrá hacer efectiva hasta que se le encuentre acomodo a Kagawa o se ejecute la baja de Raí. Por el momento, las opciones que han surgido para dar salida al japonés no son del agrado del jugador, que preferiría seguir vistiendo la elástica blanquiazul; mientras que Raí Nascimento, quien también antepone continuar a volver a salir cedido, permanece a la espera.

El reglamento que rige el fútbol español impide que los equipos de Segunda División reúnan más de dos jugadores sin pasaporte de un país de la eurozona, requerimiento que está marcando las horas previas al inicio de la competición oficial.

A pesar de los 15 días de margen que La Liga le concedió al Real Zaragoza para la inscripción de sus jugadores por el hecho de haber finalizado la pasada campaña más tarde, el club se ha topado con un embrollo a resolver con celeridad. Los ejecutivos del Real Zaragozaconfían en que todo se aclare en las próximas horas y Gabriel Fernández pueda entrar en la convocatoria de Rubén Baraja para el primer encuentro oficial de la temporada.