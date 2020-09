Zapater: "La situación de la pandemia hace que la convivencia del vestuario sea nula"

Alberto Zapater, capitán del Real Zaragoza, habló en rueda de prensa telemática en la mañana de este lunes. "La temporada pasada... es pasado. Y, tristemente, hay que olvidarla", comenzó diciendo el de Ejea de los Caballeros. En la vuelta al trabajo ante el inicio de la temporada 2020-21, Zapater subrayó que "el final de la anterior campaña fue hace nada, hemos tenido poco tiempo de descanso, solo dos semanas para intentar resetear y descansar físicamente".

De cara a lo que llega, el cincovillés incidió en que "el zaragocismo es como cada año, como siempre: no se es del Zaragoza por los triunfos, se es por muchas otras cosas. Ojalá que este sea el año", dijo sin nombrar directamente el ansiado ascenso a Primera, que se intentará por octava vez consecutiva.

Lo más sustancial que dejó Zapater en su comparecencia fue la descripción de las dificultades que tiene el grupo para llevar a cabo la tarea de cohesionar un equipo nuevo, tras las numerosas bajas y la entrada progresiva de futbolistas nuevos. El día a día dentro de la crisis del coronavirus, en sus distintas fases, altera de manera ostensible las rutinas de los equipos.

"Estamos en una problemática nueva, esta es una situación a la que todos debemos adaptarnos. Llegan nuevos compañeros y, por todo lo que sucede, no hay esa convivencia de vestuario que tendría que existir. Con los nuevos, todo esto se echa mucho de menos. Lo mismo pasa con el entrenador, es todo un poco especial", comentó Zapater para retratar una pretemporada demasiado diferente a lo que siempre fueron estas etapas de verano entre liga y liga.

El '21' blanquillo redundó poco más tarde en este serio inconveniente: "No es que haya poca convivencia, es que es nula. Creo que esto nos afecta a todos. Esta rueda de prensa, por ejemplo, está siendo a través del ordenador. Nos espera otra temporada sin gente en las gradas. Nos tendremos que adaptar a todo esto. Tenemos que intentar formar un equipo y no tenemos mucho tiempo, esa es la verdad", apuntó.

En cuanto a su situación personal, Zapater señaló que "el final de la temporada pasada me sirvió para ver cómo estaba; me llegué a sentir bien físicamente, cuando era bastante difícil que así fuera". El ejeano dijo "trabajar día a día" y no sentir "nada de dolor" en su lesión de rodilla que lo tuvo un año entero fuera de la dinámica del equipo.

Sobre su continuidad en la plantilla, el jugador aragonés dijo que "con el club la comunicación es diaria y nadie me ha dicho nada sobre eso". Zapater admite que "un día pasará que me iré, pero no sé si es bueno o malo tomarte el año como el último". El veterano canterano asume que "está claro que el tiempo pasa, pero no sé si este será mi último año o en mayo diré que estoy muy contento y que sigo otro más".