Manu Poblaciones, preparador físico del Real Zaragoza: "Ojalá no haya situaciones anómalas por el virus"

La preparación física, asunto crucial siempre en un equipo profesional de fútbol, adquiere en este tardío y excepcional verano de 2020 en el Real Zaragoza un valor de enorme calado de cara a la próxima campaña, la 20-21, que dará comienzo en pocos días en plena crisis del coronavirus covid-19, que ya marcó profundamente el final de la liga anterior y que amenaza con seguir haciéndolo en el futuro inmediato.

El equipo zaragocista ha cambiado por completo de cuardo técnico, con el preparador físico como clave de bóveda en ese entramado. Y el nuevo responsable del área física es Manuel Poblaciones, natural de Jaén, uno de los apoyos personales del nuevo entrenador, Rubén Baraja, en los últimos tiempos. Atrás queda, pues, el modo de entender de Roberto Cabellud o Javier Chocarro, quienes ya no están en el club.

Poblaciones habló este domingo por primera vez desde su aterrizaje, después de haber trabajado apenas dos días con el grupo tras una semana de aislamiento por precaución y protocolo covid, una vez que Baraja dio positivo el pasado 26 de agosto.

"La plantilla está respondiendo de maravilla. Nos hemos encontrado con un grupo muy profesional que, a pesar de venir de muy pocos días de descanso, porque vienen de terminar la temporada pasada hace nada, están con muchas ganas de trabajar, muy receptivos a nuestro mensaje", comenzó loando el nuevo preparador físico jiennense.

El cuerpo técnico vive estos primeros lances de la pretemporada con las expectativas positivas propias de todos los recién llegados a un equipo. "Nosotros tratamos de preparar el trabajo diario con mucho mimo y con mucha pasión. Y, teniendo en cuenta todas las condiciones extraordinarias que están teniendo lugar ahora con el virus, tenemos una mente abierta, proclive al cambio, para darle siempre a los jugadores las herramientas que necesitan según el momento que se vaya dando. Todo puede cambiar cualquer día, debemos adaptarnos a todo, esta es la clave para conseguir un equipo competitivo en cada fase de la temporada que viene", remarcó Poblaciones.

El especialista en el terreno físico del Real Zaragoza, que está aún tomando tierra en su nueva tarea, expuso algunos de sus ideales. "Somos un cuerpo técnico muy positivo, que busca siempre soluciones a los problemas. Ahora, venimos de un periodo de descanso muy singular, nos encontramos con un grupo (el Real Zaragoza) que ha vivido un tiempo muy corto de reposo para lo que es habitual en un jugador durante el verano. Por esto, trabajar en la Ciudad Deportiva (y no estar fuera, en una pretemporada con concentración lejos de la ciudad) es algo positivo, pues los futbolistas pueden conciliar su vida familiar, en sus casas. Tenemos una muy buena Ciudad Deportiva", razonó el andaluz.

Cuando solo restan 5 días para que la liga española comience de nuevo, trecho temporal que para el Real Zaragoza será de dos semanas más (jugará ante Las Palmas en La Romareda dentro de 20 días), a Manu Poblaciones hay una cuestión que lo tiene en alerta: "Espero que los protocolos del covid no nos condicionen en lo sucesivo el trabajo. Me preocupa poder darles a los futbolistas lo que necesitan en términos de preparación física para llevar a cabo una temporada que es tan larga en Segunda División. Ojalá no haya situaciones anómalas, a nosotros no nos gusta agarrarnos a casos de problemas ni a circunstancias adversas, aunque vivamos una coyuntura que nunca antes se había dado en la historia del fútbol", subraya el colaborador directo de Baraja.

De lo que sea capaz de regular, afinar y desarrollar Poblaciones en su faceta de preparador físico dependerá buena parte del éxito del Real Zaragoza a partir de finales de este mes de septiembre, momento del arranque zaragocista en su octava liga seguida en Segunda División.