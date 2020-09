Lalo Arantegui: "Vamos a hacer tres incorporaciones más"

Una vez consumada la presentación de Juanjo Narváez, el sexto fichaje del Real Zaragoza, el director deportivo Lalo Arantegui ha repasado este viernes la actualidad en el mercado del equipo aragonés, con nombres propios sobre la mesa en el capítulo de salidas. Sobre las llegadas, Lalo ha sido claro: faltan por llegar aún tres futbolistas. Un atacante, un extremo y otro jugador sobre el que no ha detallado perfil, pero que apunta a ser un centrocampista. "Todavía quedan por cerrar incorporaciones. Nos falta un jugador que se desenvuelva en la parte de arriba, otro jugador de banda y, según se desarrolle el mercado, vendrá otro jugador más. Vamos a hacer tres incorporaciones más", ha detallado en su discurso Arantegui.

Sin embargo, pese a que al Zaragoza apenas le restan poco más de 20 días para arrancar la liga, Lalo pide calma y paciencia. Al mercado de traspasos le resta todavía un mes completo, con movimientos en clubes de Primera que tienen que desencadenar fichajes en Segunda. También deberán abandonar varios jugadores el club para dejar espacio salarial a las nuevas incorporaciones. "Queda mucho mercado. Hasta el 5 de octubre está abierto. Hay una serie de jugadores que tendrán que dejar el club. Ahora vienen los partidos de pretemporada y todos van a tener la posibilidad de demostrar su nivel al míster. Este año es atípico. Van a predominar las plantillas largas, incluyendo jugadores del filial", ha expresado.

De lo cerrado hasta ahora (Pep Chavarría, Haris Vuckic, Jair Amador, Sergio Bermejo, Luca Zanimacchia y Juanjo Narváez) Lalo ha subrayado que se trataban de fichajes prioritarios, primeras opciones de mercado. "Estamos incorporando jugadores que para nosotros son primeras opciones. Por ejemplo, teníamos muy claro el fichaje de Juanjo para el estilo que quiere imprimir el míster. Es un jugador importante para nosotros. Vamos a objetivos muy claros con las condiciones de cada jugador y nuestras posibilidades", ha dicho.

En el capítulo de salidas, el directo deportivo ha comunicado que "hay jugadores con propuestas y el club tiene que valorar qué es lo mejor para cada uno de ellos. Los que se vayan serán con las condiciones que marque el Real Zaragoza". En este sentido, Lalo ha hablado de varios nombres propios. El primero, Kagawa, que regresa mañana a Zaragoza. "Shingi se incorpora mañana después de haber solucionado temas de visado en Japón. Tendrá la oportunidad de mostrarle al míster si tiene espacio en la plantilla del Real Zaragoza. Evidentemente, estamos en una situación en la que tenemos que cuadrar números y todos los futbolistas son susceptibles de cambiar, de aportar al equipo, sobre todo para cuadrar cuentas. Ha sido un futbolista importante y ahora veremos el papel definitivo que tiene en la configuración de plantilla", ha deslizado.

Otro en la rampa de salida es Giorgi Papunashvili. "Papunashvili tiene ofertas en firme de equipos de fuera de España y tenemos que valorar qué es lo mejor para él y para el Zaragoza. No está garantizado que siga la temporada que viene", ha reconocido. También vuelven de cesión Raí y Lasure, futbolistas que tampoco tienen garantizada, ni mucho menos, su presencia en la plantilla final. "Raí está saliendo de lesión y si todo va normal se incorporará la semana que viene a los entrenamientos. El míster lo verá y decidirá. Lo mismo ocurre con Dani (Lasure). En el lateral izquierdo tenemos tres laterales. Carlos Nieto había suscitado interés en clubes de superior categoría y ahora el único que tiene asegurada la continuidad en el lateral izquierdo es Pep Chavarría", ha señalado.

Sí que se cuenta en el vestuario con Álvaro Ratón. "Ratón es portero de la plantilla del Real Zaragoza. Compite con Cristian y Azón por el puesto de primer portero. No le hemos planteado la salida. Él es un futbolista que lleva varios años con nosotros. Otra cosa es que llegue una propuesta atractiva para él y traslade su interés en salir", ha apuntado. También se espera que sigan Alberto Zapater y Javi Ros, los dos veteranos capitanes, con una ascendencia mayúscula en el vestuario. "No hay ningún interés en que Zapater y Javi Ros salgan del Zaragoza. Son jugadores que se van a tener que ganar el puesto igual que Francho, Francés o Buyla, los más jóvenes del equipo", ha comentado. "No va a haber diferenciaciones por edad. Entiendo que el míster elegirá los que merecen jugar. Todo el mundo tiene que ganarse el puesto desde el principio. Lo anterior no vale para la temporada que comienza", ha rematado.

Por último, Lalo ha explicado que Rubén Baraja se incorporará la próxima semana a la dinámica de entrenamientos y que esta semana, pese a su cuarentena domiciliaria, "está al corriente de todo y puede ver los entrenamientos segundo a segundo con cámara táctica. Pero cuando antes esté con nosotros mejor, es el líder del equipo y del vestuario".