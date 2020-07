Los interrogantes del ‘play off’ del Real Zaragoza

El maremoto desatado por la suspensión del Deportivo-Fuenlabrada a causa de los 12 positivos detectados en el club madrileño ha desarbolado el desenlace final de la Segunda División y metido a LaLiga en un remolino al que no se le adivina escapatoria sencilla. En plena fase de rebrotes y concienciación social, el desliz del viaje del Fuenlabrada a La Coruña puede tener consecuencias que van a más allá de lo deportivo. En medio de este torbellino de incertidumbres, el Real Zaragoza se presenta como un afectado de apariencia indirecta, pero de realidad bien distinta: al club aragonés, atada su tercera plaza en la jornada final, esta situación, le introduce un escenario de incertidumbre y perjuicios de todo tipo de cara al ‘play off’ de ascenso a Primera División.

Ahora mismo, es un equipo sin horizonte competitivo. No sabe cuándo jugará, pero tampoco contra quién. Su temporada sigue, pero desconoce a partir de cuándo y hasta qué fecha. Estas son algunos de los interrogantes que se abren en su futuro inmediato

¿Cuándo se jugará el 'play off' de ascenso?

El Real Zaragoza aguarda una decisión de LaLiga, la Federación y el CSD sobre las fechas del play off. Ahora mismo, no hay nada definido y está condicionado por lo que suceda con el Deportivo-Fuenlabrada. Se está barajando el jueves 30 de julio -una vez finalice la cuarentena de la plantilla madrileña-como ventana posible. Esto obligaría a un nuevo calendario y a retrasar el play off a las dos primeras semanas de agosto: la primera eliminatoria se celebraría el 2 y 5 del próximo mes y la segunda entre el 8 y el 11. También queda por ver si la demora afecta solo al cruce del Real Zaragoza o el Almería-Girona sí se juega en las fechas prevista.

¿Quién será el rival del Real Zaragoza?

La sexta plaza de la Segunda División la ocupa provisionalmente el Elche. Sin embargo, de jugarse el partido pendiente, un empate contra un Deportivo ya descendido matemáticamente le sirve al Fuenlabrada para meterse en ‘play off’. Tanto madrileños como ilicitanos no saben si jugarán la promoción, pero sí contra quien. Todo lo contrario que el Zaragoza: disputará las eliminatorias del ascenso, pero desconoce su rival. Esto supone un contratiempo y un perjuicio en la planificación, a día de hoy, para el equipo de Víctor Fernández. No puede enfocar aún la preparación de la primera ronda del play off con uno de los detalles clave: las fortalezas, debilidades, claves, argumentos tácticos e ideas del contrincante. De este modo, a la espera de una fecha, el Zaragoza debe comenzar a planear el play off sobre un doble escenario: Elche y Fuenlabrada.

¿Tendrá garantías sanitarias el Fuenlabrada si es el rival?

El desarrollo de la crisis sanitaria provocada por el Fuenlabrada introduce otro interrogante en el horizonte del Zaragoza: ¿hasta qué punto el equipo madrileño tendrá las garantías médicas suficientes? Sus futbolistas van a pasar al menos 10 días de cuarentena, hasta que sus test de diagnóstico arrojen resultados negativos. Pero hay casos en los que los positivos siguen apareciendo traspasado ese plazo teórico. Las recomendaciones médicas, además, indican que se guarde la distancia social durante algunos días después del negativo. Antes, el Fuenlabrada jugaría contra el Deportivo, pero se desconoce si podrá hacerlo con toda la plantilla, con solo unos futbolistas aptos… Una confusión que se alargaría en caso de entrar en play off y jugar contra el Zaragoza.

¿Qué sucede con los contratos con prórroga extraordinaria en el Real Zaragoza?

El club aragonés pactó, a finales de junio, la prolongación extraordinaria de los contratos de los futbolistas en plantilla, incluidos los cedidos, que finalizaban el día 30. Esta prórroga no estableció una fecha de expiración, sino que se acordó extenderla “hasta final de temporada”. Un plazo indefinido, más ahora, cuando el play off se va a retrasar. En el Zaragoza, por aquí, tiene seguridad jurídica. Podrá contar con cedidos como Soro, Álex Blanco, Pereira, Luis Suárez, Puado o El Yamiq, además de con Dani Torres o Linares, que acaban vinculación contractual al terminar la temporada en curso. Sin embargo, en el caso de algunos cedidos, existen circunstancias y condicionantes especiales. Es el caso de jugadores como Luis Suárez o Puado, con un atractivo de mercado. Sus clubes matriz, Watford y Espanyol, por ejemplo, pueden cerrar operaciones de traspaso que, indudablemente, afectarían a la situación de los jugadores en una eventual prolongación de la temporada ya en el mes de agosto, en fechas en las que el resto de clubes comenzarán a preparar el siguiente curso o incluso comenzarlo si es en otros países, como Francia o Alemania. Más aún, en el caso de que se pudiera producir una posible lesión. Alargar la temporada tanto en estos casos concretos distorsiona el normal desarrollo de la competición.

¿Cómo organizará ahora el Zaragoza su calendario?

Es otro de los puntos que alteran el funcionamiento ordinario del Real Zaragoza. En función de cuánto se retrasen los play off a la espera de lo que suceda con el Fuenlabrada, el equipo aragonés no puede organizar con concreción su agenda. Hay que tener en cuenta que la plantilla lleva dos meses sin descanso alguno, bajo una tensión competitiva y una fatiga de fatiga de partidos nunca sufrida y que afecta también al plano laboral de los jugadores. ¿Sigue entrenando con normalidad? ¿Cuántas semanas pueden estar más los jugadores en estas circunstancias de espera e indefinición?

¿Cómo afecta a la planificación de la próxima temporada?

Aunque el Zaragoza lleva varios meses trabajando en un doble escenario deportivo, en Primera o Segunda, y tiene varias operaciones y fichajes cerrados (jugadores también pendientes del desenlace del Zaragoza para poder integrarse en su dinámica); el retraso del play off afecta directamente a los pasos a seguir de la dirección deportiva de Lalo Arantegui. Se ascienda o no esta demora en un limitante de primer orden a la hora de componer la próxima temporada. No competiría así en el mercado en igualdad de condiciones que otros clubes que ya saben su futuro. Esto también implica a las vacaciones de los jugadores y al periodo de descanso previo a la próxima campaña. LaLiga tenía pensado comenzar la temporada 20-21 en torno al 12 de septiembre. El Zaragoza, si no se replantea esa previsión, no tendría tiempo ni para que sus jugadores gocen de un periodo mínimo de vacaciones ni para que su cuerpo técnico pueda desarrollar una pretemporada de al menos cinco semanas.