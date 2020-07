Víctor Fernández: "Había una alegría tremenda en el vestuario"

Ganar. El verbo fundamental en el deporte de competición, fue ayer por fin conjugado por el Real Zaragoza en La Romareda. No ganaba en casa desde el 22 de febrero, cuando derribó a un Dépor que entonces iba lanzado (3-1). Hasta marcó Atienza... Mucho ha cambiado el percal. Tanto, que ayer descendió el Dépor. El Zaragoza, por su parte, recuperó la senda de la que le apartó el virus maldito. "Hemos hecho nuestro trabajo, que era ganar y recuperar sensaciones. Había una alegría tremenda en el vestuario", enfatizó Víctor Fernández nada más cantar victoria. Después, se refirió a la promoción. "Cuanto antes sepamos las fechas del ‘play off’, mejor. Queda un partido (Dépor-Fuenlabrada). Además, podremos recuperar a jugadores lesionados", apuntó.

El parón de los próximos días a causa de la covid detectada en siete jugadores del Fuenlabrada (podría ser el rival en la promoción), también fue valorado por Fernández. "Esto cambia todo. Ha sido algo impactante. Veremos a ver qué sucede. Todos estamos expuestos al riesgo. Hay que buscar otras fechas para el ‘play off’. Hay que rearmarse en estas circunstancias. El tiempo dirá si nos viene mejor este parón", señaló, para luego reincidir en el valor terapéutico del triunfo. "Es un importante lo que he vivido en el vestuario. Hemos recuperado la sonrisa. Nos dará moral y confianza. Vamos a competir con más ilusión, con más confianza", reiteró.

En sus palabras finales, Víctor retó a los rivales que desprecian al Zaragoza. Dato muy positivo: el técnico cree en su equipo. "Las cosas están en orden, en su sitio. Somos un equipo repudiado y rechazado (por los rivales). Vamos a ver lo que dice el terreno de juego. Tenemos fe y confianza máximas. Somos terceros, y esto nos da ventaja en caso de empate. Me gusta que se nos repudie. Tendremos la oportunidad de hablarlo en el campo. La tercera posición me llena porque hoy -por ayer- necesitábamos ganar, por eso me sirve mucho. El fútbol tiene muchos misterios, veremos qué ocurre. Cuantas más herramientas tengamos, habrá más opciones. Al final, el fútbol será justo con quien tenga que ser. Estábamos en una dinámica extraordinaria. Todo lo que ha venido después no es fútbol. Porque el virus nos ha destrozado", concluyó.