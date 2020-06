Delmás tiene dañados los ligamentos del tobillo derecho y se pierde el final de liga

Julián Delmás se va a perder los 11 últimos partidos de la liga del Real Zaragoza tras el diagnóstico que desveló la resonancia magnégica nuclear a la que fue sometido ayer. El lateral derecho aragonés tiene dañados los ligamentos del tobillo derecho, en el que sufrió un fuerte esguince en la recta final del entrenamiento del pasado martes en la Ciudad Deportiva tras un mal apoyo, él solo.

Las pruebas radiológicas dicen que hay rotura ligamentosa en la zona externa de la articulación y afección parcial, también con desgarro, en la interna. El esguince, por lo tanto, ha sido calificado de grado 3, el más severo de los posibles.

A partir de ahora, Delmás tiene por delante una larga rehabilitación, pues es incluso posible que la rotura del ligamento pueda requerir cirugía.

Y, en las circunstancias deportivas que concurren a estas alturas de junio de 2020, con el final de la liga programado en un apretado calendario de 11 partidos en solo 39 días, los plazos de recuperación de Delmás se van, por mucho, de cualquier estimación que pueda permitir al lateral de Monegrillo estar apto en algún momento para Víctor Fernández. El ‘22’ blanquillo da así por concluida su temporada por causas de fuerza mayor.

Este serio percance llega horas después de que Vigaray, el lateral diestro titular de la plantilla, sufriera una rotura muscular en los isquiotibiales el pasado sábado, que lo van a tener alejado del equipo al menos dos semanas (equivalente ahora a cuatro partidos, como mínimo). Delmás iba a ser titular, por lo tanto. Ahora, Víctor Fernández deberá improvisar un nuevo carrilero derecho en la zaga.

El juvenil Alejandro Francés parece el candidato natural con más opciones para ocupar ese específico puesto en la defensa del Real Zaragoza, aunque en el reparto de chicos de la cantera que ha elegido Víctor en las últimas semanas también está otro miembro del equipo campeón de División de Honor, el binefarense Andrés Borge. Ambos se estrenaron con el primer equipo en la eliminatoria de Copa en Socuéllamos (Ciudad Real) poco antes de la Navidad.

Si, por el contrario, el entrenador buscara alternativas dentro del primer equipo, todo pasaría por adaptar al puesto a algún central, caso de Guitián (lo hizo en la primera vuelta ante el Cádiz en La Romareda) o de El Yamiq (que jugó en ese puesto en Marruecos e Italia puntualmente). Con Zapater aún en el limbo de su reaparición y con el experimento fallido de Guti en el partido de Gijón (con derrota por 4-0 en el día más negro del sobresaliente Real Zaragoza de este curso), las opciones para ocupar el carril del '2' no parecen tener mucha más amplitud.

El lateral derecho del filial de Tercera División, David Vicente (que ya debutó en Copa hace dos años en Valencia), no ha entrado en el grupo de apoyos de las categorías inferiores solicitado por Víctor Fernández en las semanas de entrenamientos posteriores al confinamiento y el parón de la liga. Por ello, no ha pasado los test PCR de coronavirus y no está en la dinámica del resto de futbolistas, tanto de la primera plantilla como del B y el Juvenil.