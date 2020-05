Nick: "Acaba de cumplirse un año de mi debut en Almendralejo, algo inolvidable"

Jannick Buyla, centrocampista de la cantera zaragocista y nacido en Zaragoza hace 21 años (de padres ecuatoguineanos), acaba de ser promocionado desde el filial, el RZD Aragón de Tercera División, a la primera plantilla. De hecho, es uno de los elegidos por Víctor Fernández para reforzar al cuadro profesional, si es preciso, en los 11 partidos que restan para acabar la temporada, hecho anómalo que tendrá lugar -si nada se tuerce- en tiempo de verano (junio-julio-agosto) y a puerta cerrada.

El joven medio centro, jugador de poderío físico y recorrido, habló este jueves de su nuevo estatus dentro del grupo. "Es el momento de que devuelva al cuerpo técnico del Real Zaragoza la confianza que ha depositado en mí. Llevo muchos años en la cantera y, desde que entré con 11 años, mi objetivo fue este: pertenecer a la plantilla profesional. Ya lo he cumplido. Ahora todo lo que falta por hacer está por delante", comenzó destacando.

Nick ha jugado este año en el filial 12 partidos, anotando 2 goles. En el curso pasado, su aportación fue de 32 choques y 4 dianas. "Para mí, el Real Zaragoza es un sentimiento. Es el equipo de mi ciudad y llevo en él toda la vida. La palabra que define para mí el Real Zaragoza es 'sentimiento'", asegura con hondura el futbolista.

NOTICIAS RELACIONADAS Estos son los 120 ascensos del fútbol regional aragonés

El equipo zaragozano se juega el ascenso a Primera en 11 jornadas raras, anormales, sin precedentes. Y ahí, con un aluvión de partidos en pocos días y en circunstancias muy exigentes, Nick sueña con poder tener su resquicio para asomar sobre el césped en algún partido con el Real Zaragoza. "Ahora espero que, si el lo ve necesario, un día el entrenador me dé la oportunidad de jugar. A partir de entonces, podré demostrar que soy un jugador que está capacitado para contar dentro de la primera plantilla. Tengo buenas sensaciones. El grupo me ha acogido bastante bien, no tengo ninguna queja", indica al respecto.

Nick ya se estrenó con el primer equipo en Segunda División: fue el año pasado, en plena agonía y pelea por eludir el descenso a Segunda B. El internacional por Guinea Ecuatorial fue citado por Víctor Fernández, a mitad de mayo, para viajar a Almendralejo (Badajoz) y jugar una auténtica final por la permanencia ante el Extremadura. Ganó el Real Zaragoza 0-3 y consolidó su salvación... con Nick siendo el tercer cambio, en los últimos 10 minutos, en el puesto de Igbekeme.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza piensa en Fabio Abreu como recambio de Luis Suárez

"Hace poco se ha cumplido un año de aquel día en que debuté. Lo recuerdo como si fuera ayer. Es algo que nunca voy a olvidar. Tengo la sensación de que es el momento de demostrar todo lo aprendido durante tantos años en la Ciudad Deportiva de parte de tantos entrenadores, donde la gestión es muy buena en los últimos años", remató el canterano.