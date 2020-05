Zaragoza vuelve a cantar el gol de Nayim desde las ventanas y balcones

10 de mayo de 2020. El reloj marca las 22.35 y en las calles de Zaragoza se escucha "gol". Es un grito que viene de varios balcones. "Gol de Nayim", ha dicho alguno. ¿Cómo puede ser? Estos días no se disputan partidos y Nayim hace días que colgó las botas. No es un sueño, es la iniciativa que había promovido el Real Zaragoza a través de las redes sociales para celebrar los 25 años de la Recopa.

¡Mañana es el 10 de mayo!



Prepara tu camiseta, bandera o bufanda para lucirlas en el 25º aniversario de nuestra Recopa y para mostrar a los más jóvenes la importancia de aquel triunfo.



Y a las 22:35h, ¡todos a balcones y ventanas para celebrarlo juntos!

25añosRecopaRZ

La noche del 10 al 11 de mayo de hace 25 años seguro que es recordada por muchos zaragozanos y por todos los zaragocistas. Nayim no solo marcó un gol, sino que marcó también un recuerdo en la memoria de la ciudad, tal y como se ha demostrado a lo largo de este domingo en las redes sociales. Y las 22.35 era el momento idóneo para volver a saltar y celebrar ese histórico gol.

25 años de la Recopa de París...

Alguno de los que han salido hasta los balcones no lo celebraron en su momento por un pequeño detalle: todavía no habían nacido, son del siglo XXI. Sin embargo, eso no ha sido un problema para que este domingo por la noche lo hayan cantado junto a sus padres y madres, como si no hubieran pasado 25 años de este hito del Real Zaragoza.

Como no podía ser de otra forma, no han faltado los cánticos que acompañan al Real Zaragoza en La Romareda y allá donde va. Esas letras, llenas de nobleza y valor, también se ha escuchado en las oscuras calles.

porque aunque ninguno de los dos hermanos habíamos nacido, ni el amor por unos colores ni la pasión tienen que ver con la edad. TE QUIERO REAL ZARAGOZA. Felices 25 años de la recopa

Felices 25 años de la recopa

El sentimiento zaragocista cruza fronteras. Lo hizo hace un cuarto de siglo, cuando París se tiñó de azul y blanco, pero también lo ha hecho ahora. Desde Londres ha llegado un vídeo que recordaba el gol de Nayim.