Lapetra: "Hoy celebramos la Recopa y un poco más adelante me gustaría celebrar el ascenso"

10 de mayo. 25 aniversario de la Recopa. Christian Lapetra...

Hay que celebrar este hito. Hagámoslo. Desde el club queríamos conmemorar aquella noche de París; pero se cruzó la pandemia y nos impidió llevar a cabo el programa de actos que teníamos preparado. En todo caso, estamos ante un día importante, que es preciso recordar y celebrar.

Hijo de una leyenda, Carlos Lapetra, y presidente del club. ¿Cuánto pesa la púrpura en un día tan señalado y que evoca tanta nostalgia?

No elegí ser hijo de Carlos Lapetra y jamás pensé que sería presidente del Real Zaragoza. Recuerdo a Carlos Lapetra como un buen padre, que quería a su familia, a sus hijos, y que trató de sacarnos adelante y prepararnos para la vida, trabajando en la agricultura, en sus fincas tras dejar el fútbol. No he elegido nada de esto; pero lo vivo con una enorme responsabilidad. Son dos ejes esenciales de mi vida. Trato de dar lo mejor de mí en cada momento.

¿Qué significado le da usted al 10 de mayo, a nivel particular?

Se trata de un día importantísimo. Viví aquella noche como un aficionado más del Real Zaragoza. Conquistamos un título de Europa, hecho de por sí extraordinario, y que, para mí, además, nos unía a los éxitos europeos de los Magníficos.

Es de suponer que es difícil apartarse de la melancolía.

Puede ser. Pero como acabamos de regresar a los entrenamientos y estamos cerca de volver a la competición, creo que el hito del 10 de mayo es un buen espejo.

¿Qué ve en esa imagen?

Nos retrotrae a una época de gloria, a un club saneado, a unos jugadores fantásticos y a un equipo que ganaba títulos y que jugaba en Europa con cierta regularidad. Se trata de una realidad muy distinta a la actual, pero no es menos cierto que queremos volver a ello. Nos inspira. A la Recopa y a aquel equipo hay que darles la enorme importancia que tienen.

Si miramos a nuestro presente, ¿qué trazos principales observa?

Hemos conseguido mucho en los últimos años desde un punto de vista societario; pero nos queda lo más importante. Ahora mismo, la realidad es muy compleja, por diversos factores: económicos, de mercado, de derechos de televisión, de incertidumbres… El coronavirus nos deja una situación muy complicada.

El escenario próximo está lleno de incógnitas, porque se trata de un terreno desconocido para todos.

En primer término, confío en que recuperemos a los jugadores, desde un punto de vista físico, en cuanto a su tono, y también desde una perspectiva anímica. A todos nos ha afectado la Covid-19 y hemos conocido de casos más o menos cercanos. Somos el Real Zaragoza y detrás de nosotros contamos con una enorme afición, a la que debemos responder. También tenemos un deber con nosotros mismos.

¿Cómo entiende que va a ser este regreso a la competición tan singular y distinto?

Me gustaría que el equipo se reencontrara con aquellas sensaciones que teníamos cuando se paró el fútbol. Era un bloque competitivo, siempre y ante cualquier rival. Poseía algo especial, algo que se lleva dentro y que es difícil de definir; pero que luego se ve, se aprecia en el campo.

¿Condicionará la puerta cerrada, la lejanía de la afición, cuya presencia para el Real Zaragoza es un plus?

Espero que nos adaptemos pronto a los partidos sin presencia de público. Al margen de la circunstancia, sabemos que la afición estará empujando, pegada al equipo y a su quehacer. Si hoy celebramos la Recopa de París, también quiero celebrar un poco más adelante el ascenso a Primera. Partimos de una buena posición, con cierta ventaja, muy cerca del primero.

¿Dispone de algún dato más acerca de esa reanudación de la Liga?

No tenemos más datos que los ya conocidos. No sabemos exactamente cuándo vamos a reencontrarnos con los partidos. Ahora estamos centrados en los protocolos, para garantizar la salud de los jugadores y de todo el personal implicado, y en los entrenamientos venideros. En quince días, creo que podremos saber algo más al respecto.

Ha mencionado un poco antes a la afición, rasgo perdurable de la grandeza del club.

Para nosotros, la afición es sustancial, un elemento capital del club. Afortunadamente, hemos conseguido restablecer el lazo afectivo, sentimental, entre el equipo y el aficionado, que en la anterior etapa pasó por fracturas. Por ellos trabajamos y tratamos de superar una situación excepcional.

