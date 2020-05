La incertidumbre del Real Zaragoza por si estará en Primera o no, según Lalo

Lalo Arantegui, el director deportivo del Real Zaragoza, dejó patente en la mañana de este viernes, 1 de mayo, el estado de incertidumbre en el que se desarrolla su trabajo -y en general el de toda la SAD- en estos largos días de confinamiento y parón de la competición al no tener discernido si el equipo jugará el próximo torneo liguero en Primera División o seguirá en Segunda.

"Acumulamos ya muchos días así. No ha cambiado nada el ritmo del trabajo y parece que ya vemos la luz al final del túnel. Pero seguimos a la expectativa, a ver si podemos jugar las jornadas que faltan y sabemos por fin el escenario en el que nos moveremos el año que viene. Hoy trabajamos en dos hipótesis, no sabemos si ascenderemos o no. Y por eso no podemos comprometernos con ningún jugador, salvo con los que quedan libres en sus clubes y pueden decidir ahora su futuro", dijo de entrada el ejecutivo aragonés.

"Todos los actores del mercado presuponen ya que vienen tiempos sin grandes fichajes. Al Real Zaragoza esto no le afecta, no nos va a repercutir porque, aunque subamos a Primera, no iba a haber grandes contrataciones en lo económico aunque no hubiera estallado esta crisis del coronavirus. Lo que sí nos afecta es que debemos movernos en dos escenarios, Primera y Segunda, y eso te hace estar demasiado a la expectativa", adelantó Arantegui.

"Yo ya contaba antes de la pandemia con que, en el caso de subir a Primera División, el presupuesto y límite salarial que iba a tener el Real Zaragoza el año próximo, si ponemos la comparativa con el último de la actual Primera que es el Mallorca, iba a ser mucho menor, íbamos a quedarnos a muchísima distancia por debajo. Esto, antes del coronavirus. Así que, a partir de ahora, la previsión es aún más a la baja", expuso el director deportivo del Real Zaragoza.

"Es que si vamos a jugar a puerta cerrada, no va a haber público en las gradas en 2020... el Real Zaragoza es un club que obtiene una parte importante de sus ingresos por los abonos, las taquillas y demás. Íbamos a pasar de 28.000 abonados a una cifra mayor en Primera, y eso ya no podrá ser con las previsiones existentes. Esto nos reduce nuestro escenario porque tenemos adquiridos ya unos compromisos con la actual plantilla en caso de estar en Primera División, eso son gastos fijos", prosiguió en la descripción de lo que viene.

"Si, además de esto, nos reducen más desde La Liga (LFP) nuestros ingresos y la capacidad de gasto... si ya íbamos a ser el equipo con presupuesto más pequeño de Primera en caso de subir, ahora lo seremos todavía más", apuntó Lalo cuando se le reseñó que, aunque la liga pueda reanudarse a puerta cerrada, la LFP anuncia en boca de su presidente, Javier Tebas, que son seguras unas pérdidas respecto de lo presupuestado que sobrepasarán los 300 millones de euros en el saco general, el que repercute luego en los 42 miembros de la asociación.

Y Arantegui finalizó este dibujo de situación hablando de futbolistas: "El perfil de jugadores que van a venir al Real Zaragoza está pues muy claro, será un futbolista que está libre o que llegará cedido. En el caso de los que lleguen cedidos, intentaremos siempre tener una opción de compra posterior, por si ese jugador evoluciona positivamente con nosotros podamos luego ficharlo en propiedad. Pero, mentalicémonos, si conseguimos ascender a Primera, no vamos a poder acometer ningún fichaje pagando traspaso", dijo.