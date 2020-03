Christian Lapetra: “Si la situación lo requiere, habrá partidos a puerta cerrada”

Christian Lapetra, presidente del Real Zaragoza, ha respondido a diferentes cuestiones sobre la excepcional situación que vive el equipo aragonés, en plena coyuntura de crisis sanitaria y suspensión de las competiciones por la pandemia de coronavirus.

El presidente, antes de nada, ha analizado la situación de la plantilla, sometida un estricto control médico en sus lugares de cuarentena. “Establecimos un protocolo para que todos nuestros jugadores permanezcan en sus domicilios en Zaragoza, Además, siguen una rutinas fijadas por el cuerpo técnico. Tienen una o dos sesiones diarias supervisadas por nuestros preparadores físicos y además con controles periódicos”, indicó, a la vez que afirmó la ausencia de casos positivos entre los futbolistas. “No tenemos que preocuparnos. Todos nuestros jugadores están bien y todo el personal que rodea a los jugadores también están bien. Si alguno de los jugadores presentara la sintomatología tomaríamos las medidas necesarias”, indica , en referencia también a los kit de detección facilitados por LaLiga pero que solo se usarán siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

La mayor incertidumbre en el club está instalada en la futura reanudación de la competición y los diferentes supuestos que los organismos del fútbol internacional y nacional manejan como soluciones o alternativas. Lapetra ha admitido que el contacto con LaLiga es frecuente: “Permanecemos en contacto tanto con la Federación como con LaLiga. Ayer mismo, jueves, tuvimos todos los clubes una conferencia con el Presidente de la Liga, Javier Tebas, para tratar y actualizar todos los temas que rodean la competición: su posible inicio y todas las derivadas que se puedan plantear. Estamos en permanente contacto y seguimos las instrucciones que tanto desde la Liga como de los diferentes ministerios se nos trasladan para poder superar esta situación" señala.

Laptetra confía en que la competición se reactive cuando se pueda: "Vamos a plantear que la competición se pueda reanudar, esperemos que sea antes que después, pero siempre lo va a marcar la situación sanitaria y social del país. Hasta que eso no esté superado y las autoridades puedan darnos el permiso para competir, habrá que permanecer como hasta ahora. Pero nuestra confianza es poder reanudarla".

Lapetra, en este sentido, destacó que el Real Zaragoza abre la puerta ahora a terminar la temporada sin público en los campos de fútbol: “Si es imprescindible iniciar la competición con los estadios a puerta cerrada porque eso nos permita cumplir los plazos de finalización de la misma, estaremos en sintonía con el resto de los clubes y de LaLiga”. Hay que recordar que el Zaragoza fue de los primeros clubes en oponerse a jugar de este modo en el origen de la crisis, con una rueda de prensa de Víctor Fernández y el propio Lapetra. “Si la situación lo requiere habrá partidos a puerta cerrada”, subraya el presidente de Real Zaragoza.

Ajustar el calendario supone otro de los retos, con el 30 de junio con frontera, una fecha que al Zaragoza, con ocho jugadores cedidos y varios contratos en finalización, le afecta de modo singular. Como es una problemática común, Lapetra entiende que la solución debe seguir esos mismos pasos colectivos: "Creo que tiene que haber una solución a nivel global, porque la idea es terminar la Liga antes del 30 de junio, con esa fecha en el horizonte, pero si eso no es posible, habrá que articular aquellas medidas que sean necesarias para que los contratos puedan estar en vigor mientras dure la competición. De momento, de todas formas, no es una hipótesis que estemos planteando. El mejor escenario sería terminar la Liga dentro de los plazos establecidos, pero si eso no fuera posible, estudiaremos todas las posibilidades que nos da la prórroga de esos contratos; lo tiene encima de la mesa la Liga, lo tenemos los clubes, así como FIFA y UEFA"

Otro de los temas tratados por Lapetra es el estado contractual y laboral de sus futbolistas y de otros empleados, en pleno contexto de ERTE agilizados por empresas españolas. El presidente niega que se vayan a negociar los contratos de los jugadores de la plantilla y no cierra la puerta a un posible expediente de regulación al resto de trabajadores: "Son medidas que el Gobierno ha articulado en el Real Decreto para facilitar la viabilidad y el mantenimiento del empleo. Creo que ninguna de las empresas que se acojan a estas modalidades querrían hacerlo; pero la situación es excepcional y nosotros tenemos que estudiar la repercusión que esta situación tiene sobre las finanzas del club y, llegado el caso, estudiaríamos cuáles son las fórmulas mejores para garantizar tanto la viabilidad el Club como el mantenimiento del empleo"

Por último, Lapetra aborda la situación en torno a los equipos de la Ciudad Deportiva: - "Tendríamos que estudiar también con la Federación, la territorial y la nacional, la finalización de las competiciones de carácter nacional o autonómico. En primer lugar, vamos a esperar a que la situación sanitaria mejore y en el momento en el que podamos recuperar nuestra actividad vamos a plantear esos calendarios. Probablemente sea algo similar a lo que ocurra con el primer equipo. Yo confío en que se puedan reanudar todas las competiciones y que puedan finalizar con normalidad, si lo podemos denominar así.