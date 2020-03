Lapetra: "Me gustaría que se pudiera revocar esto y no se jugasen partidos sin gente"

El Real Zaragoza, manifestando por delante de todo su respeto y acatamiento final de la decisión que adopte La Liga (LFP) respecto de jugar a puerta cerrada las dos próximas jornadas de liga (la 32ª, en La Romareda contra el Alcorcón, y la 33ª, en Lugo), mostró en la tarde de este martes su desacuerdo inicial con esta postura.

En la boca de su presidente, Christian Lapetra, la entidad zaragocista dejó patente en una sustanciosa rueda de prensa, en la que el entrenador, Víctor Fernández fue contundente con datos y aspectos futbolísticos que van en contra de la determinación adoptada en un principio por los regentes del deporte español, que el Real Zaragoza apuesta por suspender totalmente cualquier actividad. O sea, abolir la postura de que se juegue sin público. Algo que ya había hecho oficial en un comunicado oficial la SAD a través de su página web en internet.

"Compartimos la preocupación de las autoridades sanitarias sobre el coronavirus y su propagación. Y, por ello, el Real Zaragoza no considera oportuna la disputa de estas dos jornadas próximas a puerta cerrada, sin público. Hay otras iniciativas que se podrían estudiado, pues con lo dispuesto solo se preserva la salud del público, no así la de los jugadores ni del resto de participantes en la disputa de cada partido", comenzó incidiendo Lapetra.

El Real Zaragoza aboga porque se pare del todo la competición y se esperen acontecimientos futuros. Como ya ha determinado Italia. "Hay otros países que van por delante, lo estamos viendo ya en otras ligas en lugares que llevan un tiempo afectados por lo mismo. Hay fechas disponibles en el calendario para poder recuperar estas dos jornadas más adelante con normalidad", añadió el dirigente.

Christian Lapetra dijo estar aún confiado en que, con el paso de las horas, se pueda reconsiderar este primer dictamen de la LFP de ordenar la disputa de las dos próximas jornadas de liga a puerta cerrada y se tenga en cuenta el ruego zaragocista, al que se espera que se vayan sumando más clubes, futbolistas, árbitros y otros sectores implicados en tan hondo asunto. "Entiendo que hay tiempo, que estamos aún a principios de semana. Deberían tomarse otras medidas. No queremos ser punta de lanza de esta iniciativa, pero sí hemos pensado mucho nuestro comunicado, porque hay una gran transcendencia en el caso: clubes como nosotros estamos ante partidos decisivos que no nos interesa jugar sin nuestra gente", expuso el presidente con sinceridad.

Lapetra remató su relato con fuerza: "Me gustaría que esto pudiera ser revocado. Al menos, que se estudie con más profundidad por parte de quien le compete. Estamos poniendo un altavoz a cosas que creemos que no se han tenido en cuenta". No hay duda, por lo tanto, de cuál es el parecer del Real Zaragoza al respecto. Si se juega el domingo en La Romareda frente al Alcorcón a puerta vacía, será en contra de sus criterios cabales.