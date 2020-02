A vueltas con la alineación zaragocista en Elche y con los penaltis

Nombres propios. Víctor Fernández, sin desvelar sus planes explícitamente, esbozó detalles, con su habitual oratoria, que sirven como referencias respecto del rostro que puede presentar el Real Zaragoza este sabado en Elche (21.00, estadio Martínez Valero). La posible alineación y, también, el manido asunto de los penaltis, de actualidad máxima en las últimas fechas tras consumarse el último día el cuarto fallo de Luis Suárez desde los once metros en lo que va de curso, fueron núcleo de la comparecencia del técnico ante la prensa este viernes antes de partir hacia Alicante.

Primera cuestión: ¿Jugará Atienza en Elche después de dos partidos ausente por aquella lesión singular justo antes de empezar el partido de Cádiz, en el calentamiento previo?

"Tiene posibilidades. Tiene más posibilidades, muchas más que el sábado pasado ante el Fuenlabrada... donde no lo puse porque tenía aún dolor, cosa que yo no podía desvelar. Esta semana ha entrenado con absoluta normalidad", dijo el entrenador respecto del veterano central andaluz. "El buen nivel de Atienza, de Guitián y, en sus dos primeros partidos, también de El Yamiq, es razón para pensar que, juegue la pareja que juegue, no nos equivocamos. Elegiré lo mejor de lo mejor". De esta respuesta trasluce que Atienza va a retornar a la titularidad y, por ello, la duda hasta el final gravitará en su acompañante, que saldrá de los otros dos citados.

Otro de los futbolistas que acumula tres semanas entre algodones, con problemas de alineación incluso, el Igbekeme. No está fino muscularmente el nigeriano, como en todo lo que va de liga. ¿Jugará de titular en Elche?

"James... ya veremos. Porque solo ha hecho dos sesiones de entrenamientos en los últimos 12 días. Sus molestia física es un rollo, parece que se le va, pero no... Creo que está muchísimo mejor y lo veo con opciones, igual que a Atienza", expuso Víctor, dejando en este caso la sensación de que, pese a las dudas, tiende a contar con el '12' desde el principio.

¿Qué ocurrirá con el recién llegado Burgui? En otros casos, a Víctor no le ha temblado el pulso para alinear de inmediato a los novatos. Sucedió con Puado en Vallecas, por ejemplo. Lo que a Fernández le pide el cuerpo el poner a Burgui desde el inicio, pero no está tan claro esta vez.

"Burgui, jugar va a jugar. No sé cuántos minutos, pero sí jugará en Elche. Es un jugador muy bueno, al que le avalan 100 partidos en Primera División y en varios equipos. Y esos partidos no se regalan, su trayectoria es brillante. Pero viene de una lesión, de la que recibió el alta hace unos tres meses y ya está recuperado, pero que le ha hecho jugar muy poco en este periodo. Además, solo va a llegar a Elche con dos entrenamientos en Zaragoza", dijo Víctor en su balance de pros y contras en torno a esta decisión.

La sorpresa más llamativa, de producirse al final, podría emerger en la línea media. No es descartable la titularidad del colombiano Dani Torres, tras sus dos ratos de toma de contacto con el equipo en Cádiz y contra el Fuenlabrada. Eso pudo leerse entre líneas de este análisis concreto de Víctor: "El partido de Eguaras y Guti ante el Fuenlabrada, como pareja, creo que fue el peor de todos en esta temporada. Fue algo excepcional, rarísimo, que no es habitual. Fue el primer día en el que los dos, al mismo tiempo, se mostraron por debajo de su nivel, no se compensaron en su rendimiento. Guti está haciendo un gran año y en Elche lo va a volver a hacer", subrayó el entrenador en un dibujo de situación que deja a Eguaras en el aire.

La susceptible suplencia de Eguaras también se puede deducir de la última cuestión directa demandada a Víctor: el asunto de los penaltis, en plena ebullición tras marrar Luis Suárez su cuarta pena máxima de la campaña el último día ante los fuenlabreños, que bien pudo costar la victoria que no se dio. Así se explicó Fernández: "No voy a decir quien tirará los penaltis, para que no se obsesione ninguno. Pero el círculo se cierra ahora en dos futbolistas: si coinciden en el campo o no, ya veremos. Uno de los dos lo lanzará si toca. Eso sí, Luis Suárez no será. A ver si lo metemos", respondió son sonrisa de picardía.

Puado parece ser el elegido para el menester. Y el punta catalán es titular indiscutible. Si Eguaras, otro de los presuntos lanzadores (en ausencia de Ros y Kagawa; y con Luis Suárez descartado, no queda otro) también conservase ese rol de fijo en el once inicial, no tendría sentido la apostilla de Víctor relativa a "si coinciden en el campo". También por este matiz, la presencia del medio centro navarro en Elche no parece garantizada de inicio. Y, obviamente, si Víctor se decantara por esta modificación, es Torres el candidato principal a ser titular, que para eso ha venido.