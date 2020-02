Burgui, el nuevo '20' del Real Zaragoza: "El ritmo lo cogeré jugando partidos"

Jorge Franco Alviz ya es oficialmente nuevo jugador del Real Zaragoza. 'Burgui' en el mundillo futbolístico desde sus inicios, alusivo al pueblo de su nacimiento, Burguillos del Cerro (Badajoz), es interior-extremo de golpeo diestro, tiene 26 años y su ADN futbolístico es la cantera del Real Madrid, en la que estuvo desde 2012 hasta 2015.

El jugador, que hereda el dorsal '20' que dejó recientemente liberado el central Grippo (cuando se fue al Oviedo a finales de enero), procede del Deportivo Alavés, de Primera División, viene a ocupar, en un plazo de fichajes extra solicitado la semana pasada por el Real Zaragoza, la baja de larga duración de Javi Ros, operado de un problema serio de menisco y que impedirá al navarro volver a estar apto para jugar hasta la temporada que viene, pasado el verano.

El club aragonés ha recibido el visto bueno del tribunal médico de la Liga en la mañana de este jueves y, por ello, ha podido proceder a la presentación firme de Burgui como nuevo jugador blanquillo.

El pacense, que viene de recuperarse a su vez de una grave lesión de rodilla -ligamentos cruzados- con el Alavés, apenas ha jugado tres ratos desde que pudo reaparecer en noviembre: 4 minutos frente al Valladolid en ese penúltimo mes del año pasado y, más recientemente, 16 minutos en la derrota alavesa ante el Villarreal en Mendizorroza por 1-2 el 25 de enero, hace solo 19 días. Entremedias, también pisó el césped durante 27 minutos en la única eliminatoria de Copa del Alavés, que perdió 3-1 ante el Jaén de Tercera División el 17 de diciembre.

Burgui, en su primera rueda de prensa como zaragocista, junto al director deportivo Lalo Arantegui, aludió precisamente a esta circunstancia relevante sobre su presente, en plena fase de rehabiltación para el fútbol profesional después de haber sufrido su lesión en abril del año pasado.

"Vengo entrenando bastante bien. Sí que es verdad que el ritmo lo tendré que coger jugando partidos. Por eso yo quería entrenar ya hoy y también mañana (por este viernes) y que sea el entrenador quién decida si puedo ir o no ya a Elche", indicó el nuevo fichaje zaragocista, que llega en calidad de cedido por los alaveses y con el visto bueno del Real Madrid, que es propietario del 50 por ciento de sus derechos.

"A mí sí que me gustaría viajar ya con mis compañeros a Elche y, por qué no, jugar", apostilló el extremeño para alistarse desde el primer día a la encomienda del Real Zaragoza: el ascenso a Primera División en mayo o junio.

Burgui ponderó positivamente el juego del Real Zaragoza, que asegura conocer bien tanto por haberlo seguido de cerca como por las referencias de excompañeros recientes que ha tenido en el Alavés, casos de Vigaray, Torres y Blanco. "Una cosa que me atrajo para decidir venir al Real Zaragoza es que su juego es muy atractivo. Siempre quiere proponer y eso encaja a la perfección con mi gusto. Creo que me voy a sentir muy cómodo aquí", expuso.

En relación a los motivos por los que su cesión desde el Alavés no pudo hacerse efectiva el día 31 del reciente enero, al cierre del mercado invernal tal y como intentó el Real Zaragoza, Burgui respondió así: "A mí, el Real Zaragoza siempre me tiró mucho. Es una opción que siempre quise, que me gustó, pero al final los clubes no se pusieron de acuerdo el día 31. Ahora, recibí la llamada de Víctor Fernández y de Lalo, yo di mi sí, como antes ya lo había dado, pero esta vez sí que hubo acuerdo entre clubes", concluyó.