Víctor Fernández: "El Real Zaragoza no debe renunciar al balón en Cádiz"

Cádiz-Real Zaragoza, domingo 2 de febrero a las 16.00, en 48 horas. Cartel de lujo en la Segunda División 2019-20. Probablemente, el partido con mayor tirón y más honda trascendencia de cuantos se han jugado hasta ahora, desde agosto, durante 25 jornadas. Un cruce con olor a Primera División, tanto en su pasado, como, tal vez, en el futuro próximo. Los andaluces son los líderes a estas alturas del torneo. Los aragoneses llegan al estadio Carranza como cuartos en la tabla, pero con un partido menos dirimido, el aplazado en Miranda por la lluvia.

Víctor Fernández, como todos los viernes, analizó su visión apriorística de esta cita tan relevante en el sur, pocas horas antes de viajar por vía férrea hasta la capital gaditana.

"Es un partido de máxima exigencia. Jugamos contra el líder, el equipo que más jornadas ha estado comandando la categoría. Esto no es casualidad. El Cádiz sabe lo que quiere y cómo encontrarlo. Tienen un entrenador con mucho tiempo allí (Álvaro Cervera), con jugadores buscados bajo la idea futbolística de ese entrenador. Y juegan en su campo", inició constatando el preparador del Real Zaragoza al emitir su pronóstico de lo que aguarda a orillas del Atlántico.

"No están en su mejor momento. Es evidente que hay diferencia respecto de hace dos meses. Los equipos sufren muchas oscilaciones durante la temporada. Nosotros sí que llegamos bien, con una buena inercia y dinámica, con confianza y ambición. Pero el Cádiz es un rival que tiene mucho que decir. Va a ser un duelo muy disputado. Lo haremos con mucha ilusión y con ganas de competir", subrayó Víctor para describir los tiempos de dudas que viven los gaditanos por el bajón en la rentabilidad de sus resultados últimos y, simultáneamente, la fase de crecimiento que envuelve al Real Zaragoza desde diciembre.

Fernández puso este choque de Cádiz en el mismo plano de dificultad de otros ya dirimidos por el Real Zaragoza. "Aquel de Vallecas, o el de Las Palmas, o el último en casa contra el Numancia, tenían el mismo o parecido grado, eran rivales de arriba, de la zona de Promoción, aspirantes a todo, aunque la gente no le diera a priori la misma importancia que éste de ahora. El Cádiz es uno de estos", expuso.

Los peligros del Cádiz y cómo contrarrestarlos

Víctor Fernández, en el aspecto táctico, escrutó así al potente rival andaluz. "El Cádiz es un equipo muy atlético, con más capacidad física que el Real Zaragoza. Tienen mucha energía, saben que han de robar y salir corriendo a la máxima velocidad. Sus transiciones ofensivas son fundamentales. Y son muy peligrosos a pelota parada porque tienen jugadores que van bien de cabeza y son agresivos a la hora de atacar la pelota", indicó en el repaso a las virtudes y peligros que presentan los amarillos de la Tacita de Plata a todos sus rivales.

"El Real Zaragoza tendrá que jugar este domingo con sus armas. No podemos renunciar a tener el balón, no debemos hacerlo. Es lo que nos identifica. No somos de esperar. Pero hay que ser inteligentes en el campo y hacer que ellos se sientan incómodos, con o sin el balón en su poder", avisó.

En cuanto a la posible alineación, Fernández no dio más pistas que la certeza de que "no va a haber cambios en lo que viene siendo habitual". No habrá, por lo tanto, un tratamiento especial a esta visita al primer clasificado. "Si he respetado al equipo en lo físico en el partido de Copa con el Madrid ha sido para tener todas las garantías en el partido de liga. Solo tuvimos en hándicap de no disponer de Javi Ros, por lo que hubo dos jugadores que debieron jugar muchos más minutos de lo que tenía planificado con antelación, que fueron Eguaras e Igbekeme. Esperemos que Dani Torres pueda entrar ya para debutar el domingo y sea uno más a sumar", aclaró al respecto.