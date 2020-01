Víctor Fernández: "La inercia ganadora es siempre buena, es algo contagioso"

Optimismo, esperanza, confianza. Todo eso envuelve al Real Zaragoza en este inicio de 2020, coincidente con el arranque de la segunda vuelta de la liga, que tuvo su primer paso la semana pasada con el triunfo por 2-0 ante el Sporting de Gijón. Ahora toca viajar por dos veces en apenas cuatro días, primero a Las Palmas, ya mismo, y el sábado a Miranda de Ebro. Dos desplazamientos con riesgo, pues ambos rivales están en la misma pelea por la zona de Promoción que ostenta el cuadro zaragocista. Pero dos duelos que, por eso mismo, pueden suponer un empujón enorme a las aspiraciones del Real Zaragoza por afincarse con poderío en la parte más alta de la tabla.

Víctor Fernández, en su rueda de prensa previa al viaje a Canarias, dejó descrito el ambiente y el ánimo que rodea al vestuario, inflado positivamente por el triunfo del sábado en la Copa en el campo del Nástic de Tarragona por 1-3.

"La inercia ganadora es siempre buena, porque es algo contagioso. Algo que se instala en un vestuario y es muy importante. Estamos instalados en esta inercia y yo entiendo que es algo muy positivo", quiso destacar por encima de todo.

Y abundó en esa idea con mayor profundidad: "Hemos llegado a esta dinámica positiva a través de una forma de jugar muy específica en lo futbolístico. Siendo valientes, atrevidos, yendo a por los partidos. Hay una actitud y un espíritu de equipo que es fundamental. Y esto es lo que nos tiene que diferenciar del resto. Hay solidaridad, hay generosidad en los jugadores. Hay ritmo alto, con y sin balón. Y de esta situación ya no nos tenemos que despegar. Al contrario, debemos agarrarnos ahí bien fuerte en esta segunda vuelta. Ojalá que nos respete la salud y que los contratiempos físico no sean más allá de los normales", deseó en voz alta.

Para Víctor Fernández, el tiempo que nace con la llegada de 2020 tiene ya una valoración suprema en todo cuanto acontezca. "Cuidado a partir de ahora. Estamos ya en la segunda vuelta y el valor de los puntos es mayor porque hay mucho menos margen de recuperación en caso de no ganar. Tenemos que salir al campo plenamente concienciados de la importancia de este partido. Las Palmas es un rival directo, que está a solo 3 puntos de nosotros, en puesto de 'play off' (es 6º). Su entrenador (Pepe Mel) ha hecho un gran trabajo después de muchas dificultades al inicio de temporada, ha sabido darle la vuelta a los problemas. Es un club histórico, con muy buen fútbol. Tendremos que estar al cien por cien para sacar algo positivo allí", señaló el técnico.

El capricho del calendario ha deparado tres viajes seguidos al Real Zaragoza en apenas 7 días naturales: el del sábado pasado a Tarragona, para jugar la eliminatoria de Copa, y los dos referidos de liga, ahora a Las Palmas y el fin de semana a Miranda de Ebro. Algo anormal, una incidencia que va a romper el ritmo de trabajo habitual sin remedio. "Nos condiciona la preparación de los partidos. Todo está mucho más comprimido. Habríamos necesitado un poco más de tiempo para perfilar este duelo en Las Palmas, que no tiene nada que ver con lo del otro día ante el Nástic. Pero también me pongo en el lugar de Las Palmas, que también han tenido un viaje a la Península (jugaron en Badajoz en Copa, cayendo por 2-1), y también vienen de lo mismo, con viajes que son incluso más largos que los nuestros. Así que estamos igual, no hay que lamentarse de esto", denunció y asumió al mismo tiempo.