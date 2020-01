Lalo Arantegui: "Se van a ir 3 jugadores y vendrá un fichaje más, un defensa central"

Lalo Arantegui, el director deportivo del Real Zaragoza, aprovechó la presentación oficial del delantero portugués André Pereira para actualizar el estado de las cosas en su departamento cuando se aproxima la mitad del mercado invernal de fichajes y traspasos. Y, fiel a su estilo, habló con concreción, sin rehuir los asuntos candentes y bajando en profundidad hasta donde era posible hacerlo en los más delicados. En algunos, no había demasiado calado por motivos obvios.

NOTICIAS RELACIONADAS Pereira tampoco viajará a Las Palmas y pretende estar apto el sábado en Miranda

De entrada, lo más esperado por el zaragocismo, lo más transcendente en el día a día del equipo y del entrenador, es saber cómo se encuentra el plan de salidas. O sea, el desahogo económico del vestuario para, así, hacer fondo financiero con el que tener algo más de cintura para poder fichar las piezas más necesarias para Víctor Fernández, además del ariete ya consumado, el citado Pereira.

"Habrá dos salidas... tres salidas de jugadores actuales. Todas ellas serán por demanda de los propios jugadores, por necesidad de minutos y protagonismo, que no están teniendo aquí", aseguró Lalo, recogiendo en esta idea las figuras de Papunashvili, Lasure y Bikoro.

NOTICIAS RELACIONADAS El uno a uno del Nástic de Tarragona-Real Zaragoza

"Prácticamente están cerradas sus marchas. Serán ya mismo, en esta semana que comienza. Y cuando se intercambie la documentación con los clubes a los que vayan a ir, entonces será cuando lo hagamos público", dijo con cierta intriga, sabedor de que los vaivenes en los pretendientes del georgiano y del lateral canterano han sido importantes en las últimas horas.

En cuanto a fichajes, con la primera pieza ya atada en la persona del delantero Pereira, Lalo vino a poner luz a un asunto que ha ido mutando en las últimas semanas en su contenido. ¿Cuál es el segundo puesto prioritario a cubrir tras el del delantero centro 'tanque'? Parecía que las apetencias de Víctor Fernández, en un principio, le daban prevalencia al centrocampista 'diferente', con presencia física y veteranía... pero Arantegui puso el foco en un lugar bien distinto. Y lo hizo con rotundidad:

"Vamos a incorporar un defensa central. Lo haremos en los próximos días. Esa es la posición primordial para nosotros a la hora de reforzar ahora el equipo", indicó el director deportivo zaragocista.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza vence 1-3 en Tarragona y sigue adelante en la Copa

Otra cuestión que tiene puntos de vista dispares es el número de jugadores nuevos que van a venir en enero. Víctor Fernández defiende la necesidad de traer 3 refuerzos: el delantero (ya está, con Pereira), el referido medio y un defensa central. Así lo ha hecho incluso públicamente, en Aragón TV.

Lalo Arantegui no dejó nada más que alguna pequeña puerta abierta a que eso pueda ser así a 31 de enero. "Vendrá un jugador más, seguro. Y es probable que sean dos, dependiendo de nuestro límite salarial. Pero lo más probable es que sea solo uno. No creo que haya más altas, aunque estaremos atentos al mercado y no voy a descartar nada al final. Si hubiera una oportunidad única del mercado que económicamente pudiéramos afrontarla, la haríamos e iríamos adelante con ella", dijo el ejecutivo.

Es decir, que si con el fichaje inminente de un defensa central el músculo financiero del Real Zaragoza se queda agotado o bajo mínimos, es posible que ya no haya lugar para una tercera incorporación postrera.