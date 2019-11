Kagawa, Linares, Ratón, Ros, ... los nombres propios antes de ir a Almería

Asumidas las bajas por lesión de Cristian Álvarez y Atienza, dos puntales titulares del Real Zaragoza que estarán en el dique unas cuantas semanas, Víctor Fernández ha abordado la actualidad más rabiosa y presente de otros protagonistas que pueden ser acaparadores de la atención blanquilla este fin de semana en Almería, próxima estación liguera (domingo a las 16.00).

Con el retorno del lateral Vigaray dado por hecho, lo mismo que el regreso del central Grippo tras cumplir su sanción por la roja que vio en Gijón, hay otras piezas que fueron clave durante la brillante fase de inicio de la temporada sobre las que hay gran interés a estas avanzadas alturas de la semana. Por un lado, el goleador Luis Suárez, que está castigado por 5 amarillas y sobre el que el Real Zaragoza viene recurriendo sin éxito desde el martes. Tanto que el club ha pedido la suspensión cautelar de la sanción al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) para que así pueda jugar en Almería.

Y, por otra parte, un racimo de futbolistas que, por acción u omisión, están en el foco del debate previo al viaje a Andalucía: Kagawa, Linares, Ratón, Ros...

Kagawa

El mediapunta japonés no jugó el domingo pasado ante Las Palmas. Fue la desembocadura a un mes largo de baja forma, de escasa aportación al equipo, de una decepcionante trayectoria de más a menos tras su ilusionante y mediática llegada al Real Zaragoza a finales de agosto. Y, con seguridad, va a retornar a la titularidad en Almería.

"Sí, ya está para jugar. Ya lo estaba el domingo pasado, pero no lo hizo por una decisión técnica (el club habló de molestias físicas entonces), no tenía ninguna lesión. Esta vez sí que tiene muchas posibilidades de ir convocado y de jugar. No sé si desde el principio o a lo largo del partido. Es uno de los diversos jugadores que tenemos que recuperar", señaló con contundencia Víctor Fernández al referirse al nipón. "Estoy muy contento con su evolución en los entrenamientos. Lleva varios días muy bien. Él es consciente de que debe mejorar y debe aportarnos muchas más cosas", añadió el entrenador sobre el '23' blanquillo.

Kagawa puede entrar en la posición de enganche, en la mediapunta, si Pombo ha de desplazarse (y es la elección de Víctor) más adelante, como delantero centro. "Sí, es una opción posible porque no me gustaría cambiar mucho la estructura técnico-táctica, no me gustaría tener que hacer lo del último viaje a Gijón, donde me vi obligado porque no teníamos a tres de los laterales. Ahora no sucede eso", adelantó Fernández.

Linares

Si finalmente no pudiera contar con Luis Suárez, a Víctor Fernández solo le quedará en estado útil un delantero puro en la plantilla: Miguel Linares. Pero, sabido es, el ariete de Fuentes de Ebro no entra en sus planes principales desde agosto. No obstante, Víctor no lo descartó tajantemente esta vez.

"Tengo tres jugadores para jugar como delantero centro: Pombo, Linares y hasta Soro. Y uno de los tres jugará en Almería. Los tres tienen opciones. Lo vais a ver: uno de ellos será el que juegue en punta", aventuró Víctor.

"Soro ha jugado muchas veces de delantero, en las categorías base. Pombo también lo ha hecho. Y Linares ha jugado toda su vida como delantero. Uno de ellos nos dará la solución sobre el campo. Y, claro está, los tres son completamente diferentes a Luis Suárez", apostilló sin desvelar más detalles pero, como se observa, sin dejar fuera a Linares en su terna.

Ratón

Álvaro Ratón va a jugar seguro. Será el sustituto en la portería de Cristian Álvarez. Todo un reto para el guardameta gallego, de 26 años, siempre con el rol de suplente y con esporádicas apariciones en la titularidad llenas de responsabilidad por motivos obvios.

"Yo lo veo bien, tranquilo, tal y como es él. Si está nervioso, lo disimula perfectamente. Pero no está nervioso. Lleva ya tiempo en Segunda", describió de entrada Víctor Fernández el modo con el que observa la conducta de Ratón ante su primer partido como titular de este año.

"Lo más importante que tiene Ratón es que cuenta con la confianza de sus compañeros. Esto, para un portero es fundamental. Creen en él. Confían en él. Lo quieren y lo respetan. Sabe que no juega porque por delante tiene un monstruo. Pero responde siempre cuando juega y entrena perfectamente. Hay gran tranquilidad en el grupo", abundó Víctor para cargar de tranquilidad al orensano, que tendrá sobre él un alto grado de atención del zaragocismo en el duelo de Almería.

Javi Ros

Javi Ros, por segundo día consecutivo, no se entrenó con el grupo y lo hizo en solitario en el gimnasio. Pero esta circunstancia, que en principio invita a descartar al capitán para el partido de Almería, no es vista de igual modo por Víctor Fernández. Aún podría llevarse al navarro a tierras andaluzas según responda en el último entrenamiento, este sábado por la mañana.

"Lo de Ros es una contractura muscular, son dolencias que son cuestión de horas... Igual va un poco justo para ir a Almería, pero no está aún descartado. Hoy (por este viernes) estaba bien, pero como íbamos a hacer trabajo de estrategia, hacía viento... pues he preferido que hiciera trabajo de recuperación en el gimnasio. No está garantizado que vaya a estar en condiciones de ir a Almería, pero ni mucho menos lo descarto", explicó Víctor sobre el tudelano.