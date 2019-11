Revuelo en el Almería antes de recibir al Real Zaragoza: Guti, entrenador

A pocos días de la visita del Real Zaragoza, la normalidad ha saltado por los aires en el UD Almería, en una noche y madrugadas frenéticas: arrancó con la destitución del entrenador Pedro Emanuel y culminó, cerca de las dos de la mañana, con el nombramiento de José María Gutiérrez ‘Guti’, célebre exfutbolista del Real Madrid que se estrenará así al frente de un banquillo profesional con el Real Zaragoza como adversario.

De este modo, así, de forma súbita e inesperada, a Víctor Fernández le han cambiado el mapa del partido del próximo domingo. Pierde así las referencias del Almería en este primer tercio de temporada y su análisis del rival se introduce en un terreno de incertidumbres con la llegada de un nuevo entrenador.

La revolución causada en las últimas horas por el dueño del Almería en la dinámica interna del equipo ha caído como una bomba en la ciudad, donde no había señales sobre este desenlace, con el club segundo en la clasificación, con 24 puntos, y con cinco jornadas sin perder tras un notable inicio de liga en el que al Almería no le afectó en el rendimiento la profunda remodelación sufrida en los últimos días de mercado de verano. Ya entonces, con el cambio en la propiedad, se despidió al entrenador que había cubierto la pretemporada, Óscar Fernández, para poner en el cargo a Pedro Emanuel. Con el técnico portugués, el Almería se instaló desde el primer día en la zona noble de la tabla. En el último mes y medio -al igual, curiosamente, que el Zaragoza-, su juego se fue desinflando, no tanto los resultados, y ha sido eso, según se afirma en el entorno del club andaluz, lo que le ha generado este terremoto: la pérdida de buenas sensaciones en el juego.

Lo cierto es que el dueño del club, el saudí Turki Al-Sheik, ya se había dejado fotografiar este pasado fin de semana con Guti, sin importarle que su club tenía en ese momento un entrenador con contrato en vigor. El jeque, en los últimos meses, ha pagado a diferentes técnicos de prestigio que han viajado a Arabia Saudi para que le dieran charlas sobre fútbol y métodos de entrenamiento y gestión: Pablo Machín, Quique Setién, José Mourinho, Abelardo Fernández…

Finalmente, el Zaragoza se encontrará un escenario revuelto en Almería la próxima semana, con nuevas coordenadas de preparación de la cita y un componente ambientar imprevisto. El Almería, en torno a las nueve y media de la noche, comunicó la salida de Pedro Emanuel. "Pedro Emanuel deja de ser nuestro entrenador tras alcanzar un mutuo acuerdo con el club. Muchas gracias Pedro por todos tus esfuerzos y por tu dedicación a nuestros colores. Te deseamos todos los éxitos posibles en tu carrera", apuntó la entidad andaluza en un tuit difundido esta noche en su cuenta oficial. El técnico portugués fue contratado por el Almería este verano cuando se hizo con la propiedad del club el saudí Turki Al-Sheikh, quien hizo una fuerte inversión en la plantilla de jugadores con la aspiración del ascenso a la máxima categoría.

Posteriormente, ya de madrugada, anunció la llegada de Guti, quien viajó por la mañana en vuelo privado a Almería desde Madrid. Antes de su nombramiento oficial, el club mostró un mensaje en redes sociales bastante ‘clarificador’, con una imagen cogida de la película Batman con el 14 sobrevolando el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el número que el Guti lució en el Real Madrid. Nacido en Torrejón de Ardoz (Madrid) el 31 de octubre de 1976, el pasado año fue el segundo entrenador del Besiktas, como técnico dirigió al Real Madrid Juvenil A con el que ganó en su grupo de División de Honor Juvenil, la Copa de Campeones de esa categoría, así como la Copa del Rey también juvenil. El pasado verano sonó como posible entrenador del conjunto rojiblanco, aunque finalmente fue elegido el valenciano Óscar Fernández, tras un buen trabajo en las bases del Atlético de Madrid. El madrileño dirigirá el entrenamiento de la UD Almería a las cuatro de la tarde de este martes.