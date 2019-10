El Zaragoza busca un fichaje de urgencia

El Real Zaragoza ha intensificado en las últimas horas las gestiones para incorporar un futbolista que refuerce la plantilla de Víctor Fernández esta misma semana. La búsqueda de un fichaje de emergencia no es una consecuencia directa y precipitada después de la preocupante derrota contra el Mirandés en La Romareda pues el club aragonés ya aceleró ese rastreo la pasada semana, pero es obvio que los últimos resultados del equipo tras los problemas de salud de Dwamena han arrojado conclusiones y desvelado carencias que se quieren subsanar cuanto antes, con la mayor premura.

El Zaragoza, ante todo, quiere un delantero centro. Pero no un delantero cualquiera. Debe responder a un perfil futbolístico lo más cercano posible a Dwamena: fuerte, de presencia física y cualidades atléticas, con capacidad para correr al espacio y fijar defensas, con buen juego de espaldas, vertical… Según fuentes cercanas al jugador, el Zaragoza sondeó hace unos días la posibilidad de John Guidetti, pero el delantero sueco de 27 años no va a salir del Alavés ahora -quizá lo haga en enero- y es una opción descartada, ya olvidada. En caso de no encontrar un atacantes de esas características concretas y que encaje en los parámetros económicos del club -el mercado es limitado-, no se forzará ninguna otra incorporación.

El Zaragoza puede relevar a Dwamena a través de dos vías. Una es tramitando su baja federativa. El club, para ello, debería esperar alguna semana más. Ha de completar los informes médicos de su baja, después solicitarla por lesión o enfermedad de larga duración, posteriormente recibir la autorización de la liga tras el visto bueno de un tribunal médico federativo , y, por último, en un plazo máximo de 20 días, inscribir un futbolista que no requiera la tramitación del certificado de transferencia internacional. Es decir, debe proceder de un equipo español. La segunda vía es el fichaje de un jugador sin equipo, lo que aumenta riesgos, dudas y limita el mercado. Si el Zaragoza quiere reforzarse ya, en horas, esta misma semana, este parece el mecanismo más probable.

En este sentido, si el Zaragoza se reforzara con un delantero de la bolsa de futbolistas sin equipo, tendría aún abierta la puerta para el fichaje de otro jugador a través de la “vía Dwamena”, o sea, una pieza procedente de un equipo de Primera o Segunda División que no necesariamente sería otro delantero. Así, además, el Zaragoza podría cumplir otra de las peticiones de Víctor Fernández desde el cierre del mercado de verano y podría incorporar un centrocampista con pocos minutos en su actual equipo.