Ni Soro ni Clemente estarán con España sub-21: el Real Zaragoza, sin internacionales

Ni Soro ni Clemente, preseleccionados por la selección de España sub-21 hace una semana, han entrado finalmente en la convocatoria definitiva de la Federación. El seleccionador de la Rojita, Luis de la Fuente, los ha dejado fuera para los partidos de mitad de este mes de octubre ante Alemania (día 10) y Montenegro (día 15). De este modo, ambos podrán estar presentes en los dos duelos de Segunda División que el Real Zaragoza jugará en esas fechas, ante el Numancia (día 13) y el Fuenlabrada (día 16), ya que la liga de plata de la competición española no se detiene en estas ventanas de enfrentamientos internacionales.

A Soro es la segunda vez que le sucede este episodio, mientras que a Clemente le ocurre por primera vez. El cincovillés ya estuvo preseleccionado en septiembre y, como ahora, fue descartado a la hora de la verdad.

De este modo, el Real Zaragoza ya sabe que, por primera vez en mucho tiempo, no perderá a ningún futbolista por su internacionalidad con su país. Víctor Fernández, que vio cómo hace unos pocos días tenía el riesgo de quedarse sin el concurso de algunos para esos dos partidos referidos en Soria y el sur de Madrid, respira tranquilo en este sentido.

Papunahsvili, habitual con Georgia, pidió a su seleccionador que no lo llamara esta vez para no perder comba con el Real Zaragoza, en donde le está costando encontrar su sitio en la que ya es su tercera temporada como blanquillo. Por su parte, Kagawa, la estrella japonesa del club aragonés, también ha pasado de la incertidumbre de estar preseleccionado con el combinado nipón a quedarse fuera en la lista última. Y, finalmente, este viernes se ha confirmado lo de Soro y Clemente con la selección B de España. Como quiera que Luis Suárez tampoco va a ir con Colombia, que solicitó su concurso en una citación de la selección sub-23, la olímpica, en estas fechas, solicitud que el Zaragoza no atendió en virtud de sus derechos y normativas (los olímpicos no son contemplados en las normas FIFA de liberación obligada de futbolistas), Víctor Fernández tendrá a todos sus potenciales internacionales aptos para seguir jugando la liga con normalidad este mes.

Luego, 20 días más adelante, cuando llegue el nuevo tramo de selecciones nacionales, en los primeros días de noviembre, volverá a repetirse el episodio de dudas. Pero eso será otra historia.