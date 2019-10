Luis Suárez, seria duda para jugar ante el Cádiz

"Hoy me he equivocado. Tenía que haber quitado a Luis Suárez, que estaba lesionado", dijo sonoramente Víctor Fernández a la conclusión de partido de este jueves ante el Málaga, en su comparecencia ante la prensa. La sinceridad del técnico aragonés, en este caso, fue causa de alarma inevitable de cara al inminente próximo partido del Real Zaragoza, que llega en 48 horas, ante el Cádiz de nuevo en La Romareda.

"Era una información médica que yo he tenido que manejar. Él es un chico que nunca quiere abandonar el campo. Que crea mucha inquietud a los centrales. Le he dicho 'Luis, déjalo, vamos a dejarlo' (en el descanso). Pero el tío es un animal", prosiguió narrando Víctor Fernández con cierto dolor de conciencia por ver que, al final del partido, el estado físico de Luis Suárez lo descarta prácticamente para estar apto frente al Cádiz.

"Me he ido un poco alarmado del descanso. No he sabido manejar esa información médica que me han dado. Yo creo mucho en Luis Suárez. Porque, esté bien o mal, hace un efecto contagio. Es un tipo que contagia presión, energía, vitalidad, ambición, además de gol. No sé si lo hemos sabido manejar bien el asunto", apostilló en el mismo sentido. Con la sensación de que, probablemente, lo mejor hubiera sido dejarlo en la ducha y apostar por otro jugador para lo segundos 45 minutos.

"Los ves tan entregados y tan salvajes en el esfuerzo y en el repliegue que tienes que ir hasta el final con ellos", añadió Fernández hablando en plural, pues aseguró que había otro futbolista en idéntica situación, aunque no iba a dar su nombre en este caso.

Luis Suárez ya viene avisando de sus mermas físicas hace un par de partidos. Después de jugar contra el Lugo hace 10 días, salió de La Romareda apoyado en Dwamena y el preparador físico Javier Chocarro, sin poder casi andar. En Oviedo, el último domingo, declaró que las piernas le habían dejado de nuevo "un recadito". A la tercera, parece que su cuerpo le va a obligar a parar en seco. Todo un problema para el Real Zaragoza del presente, pues el sudamericano es, con 7 goles, su máximo anotador, así como de la propia liga de Segunda División.

Así que, el partido contra el Málaga, además del tropiezo que supone un nuevo empate como locales en La Romareda, también deja secuelas físicas de envergadura en el Real Zaragoza. Justo en un momento delicado, cuando la semana está cargada de partidos y el próximo apenas tiene espacio para el respiro y la recuperación.

Sobre esto, Víctor también dejó su recado, a quien corresponda, en relación a la composición de la plantilla. Algo atenuado, pero que sonó a reiteración de lo que ya manifestó Fernández la semana pasada, antes de ir a Oviedo, rememorando las cuestiones no consumadas en el cierre del mercado estival de fichajes hace justo un mes.

"Algún percance en la plantilla... lo podemos sufrir más que otros equipos. Eso es evidente. Tenemos nuestras limitaciones. Es lo que hay. Pero vamos a explotar al máximo nuestras cualidades y yo estoy satisfecho de la actitud de los jugadores. Vamos a seguir peleando al frente. A ver si soy capaz de gestionarlo con inteligencia en el grupo. Porque habrá muchos interrogantes, sin duda", subrayó en un momento de su rueda de prensa pos partido.

Luis Suárez es casi seguro que no jugará ante el Cádiz. Eso romperá por primera vez la dupla atacante titular, que conforma el colombiano junto a Dwamena. Y, con el aragonés Linares como tercer delantero en la plantilla, sin contar en absoluto hasta ahora en los planes de Víctor, se abre una espita nueva a la hora de ver por dónde busca alternativas el técnico zaragozano cuando falten los goleadores principales en su pizarra.