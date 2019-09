Kagawa: "Este reto me parece todos los días algo fresco, novedoso, muy bonito"

Shinji Kagawa habló en rueda de prensa por primera vez desde su estelar presentación como jugador del Real Zaragoza, a mitad de agosto. Una comparecencia esperada pues, en ella, se iban a poder evaluar sus primeras impresiones respecto de su singular experiencia como zaragocista.

El jugador franquicia del nuevo proyecto, una estrella que viene de jugar en el Manchester United inglés y el Borussia Dortmund, de ganar títulos en Inglaterra y Alemania, necesita un tiempo de rodaje, de aclimatación a un duro hábitat: al margen del cambio de país y de cultura, el hecho de jugar en una Segunda División, la española, dura y de complicada digestión para todo el mundo. Mucho más si se viene de lejos, bajo unas costumbres tan distintas como las de Japón, y con un modo de actuar hasta ahora bastante alejado de lo cotidiano en la categoría de plata de España.

Por eso, por la particular idiosincrasia de Kagawa en el Real Zaragoza actual, era imprescindible conocer cómo ha caído en la ciudad. De qué modo siente su amoldamiento a la vida española, a lo que acontece cada día en su vida zaragozana. Si es feliz, si se siente cómodo o, por el contrario, está siendo más dificultosa su aclimatación de lo que pudiera esperar, tanto él como su entorno personal. Y esto es lo que contestó el asiático:

"No sé si afirmar tajantemente que estoy contento, porque todo es nuevo para mí. Y solo ha pasado un mes. Pero este reto me parece todos los días algo fresco, novedoso, muy bonito. Y lo siento así". Es decir, que aún no quiere ser contundente en su primer diagnóstico, pero que sí tiene activada la ilusión y las altas expectativas sobre su reto una vez que han transcurrido poco más de 30 días en el Real Zaragoza.

No quiso Kagawa dar más detalles de índole particular. Y su aderezo a la respuesta giró únicamente alrededor de lo referente al apartado deportivo. A su aportación futbolística al Real Zaragoza. A su rol de pieza crucial en los planes de Víctor Fernández de cara a pugnar en mayo por el ascenso a Primera División.

"Solo llevo y mes aquí. Tanto personal como colectivamente, no he podido ofrecer todavía el mejor rendimiento. Es normal porque solo es un mes. Cuanto más tiempo pase, seguro que mejoraré más, tanto yo como el equipo. Es cuestión del día a día. Solo hay que hacer una cosa: trabajar duro", abundó el nipón para cerrar su primer balance. Breve, pero ilustrativo de lo que es, ahora mismo, su estado de ánimo, su sensación particular después de un mes de vida en Zaragoza.