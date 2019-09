"Si me convoca Japón, tendré que ir sí o sí". El Real Zaragoza, en el aire con Kagawa

El Real Zaragoza está en el aire desde que, en las últimas horas, se conoció desde Tokio que la Federación Japonesa de Fútbol ha incluido a Shinji Kagawa, estrella zaragocista, en una pre lista de posibles convocados para la siguiente tacada de partidos internacionales de selecciones, que se disputarán en todo el mundo en la segunda semana de octubre. La incertidumbre durará varios días, hasta finales de la semana que viene, cuando se haga oficial la convocatoria del seleccionador nipón.

El motivo es obvio: si Kagawa regresa a la selección de su país (en la última cita no estuvo en la lista y su última presencia data de junio y, antes, de marzo de este año), tendría que acometer los dos partidos oficiales, de clasificación para el Mundial de Catar 2020, que Japón tiene programados contra Mongolia el día 10 de octubre (jueves, en campo japonés) y frente a Tayikistán el día 15 (martes), en terreno de la vieja república soviética de la franja asiática. O sea, que Kagawa emprendería viaje hacia Oriente y no estaría presente con el '23' zaragocista ni en Soria ante el Numancia (domingo 13) ni en Fuenlabrada (miércoles 16). Y llegaría justo para la cita ante el Mirandés, en La Romareda, el domingo 20.

Por ahora, se trata solo de una alarma, de una posibilidad. Falta la resolución final de la Federación Japonesa. Pero en el Real Zaragoza ya están en tensión a la espera de la lista definitiva del seleccionador Hajime Moriyasu.

A Kagawa se le ha preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves tras el entrenamiento del equipo en La Romareda. Y el mediapunta blanquillo ha sido claro: "No sé nada todavía pero, si me convocan, está claro que tendré que ir sí o sí", adelantó. No cabe otra opción.

No fue un asunto sobre el que se sintiera excesivamente cómodo Kagawa en su presencia ante los medios de comunicación. Y por eso lo saldó con las dos respuestas más lacónicas de la mañana: "No estoy pensando en la selección. No sé lo que va a pasar. Estoy muy concentrado en el Real Zaragoza y en el próximo partido de este fin de semana en Oviedo", concluyó.

El Real Zaragoza, cuando decidió ficharlo en agosto, ya conocía este riesgo. Kagawa es el '10' de Japón, los Samurais Azules. El principal referente en activo del fútbol nipón. Acumula 97 entorchados internacionales absolutos desde 2008, con 31 goles y 20 asistencias. Y, como él mismo adelantó el día de su presentación, ha apostado por jugar en el Real Zaragoza por dos razones: una, su sueño de jugar en España antes de poner fin a su carrera futbolística; y la segunda, encontrar un equipo donde acumular muchos minutos y ser relevante para que su seleccionador pueda contar con él en el Mundial de Catar, dentro de 2 años (será en noviembre-diciembre de 2020), su sueño último con los colores de su país.

Después de que Moriyasu no lo convocara en la anterior ventana internacional, la de septiembre, el Real Zaragoza respiró hondo y esperó un mes más... y ya ha llegado el siguiente momento en el que Japón puede dejar a Víctor Fernández sin Kagawa en un par de jornadas de liga. Esta vez, parece ser, la consecuencia de que en la Segunda División de España no se pare el torneo liguero cuando juegan las selecciones puede generar un daño serio al día a día del equipo zaragozano. La respuesta, en 7 días.