Simone Grippo vuelve a escena

El último partido amistoso del Real Zaragoza dejó el regreso a los terrenos de juego de Simone Grippo. El central suizo, casi nueve meses después de lesionarse en la pasada liga contra el Granada, tomó contacto, en Tarragona, contra el Nástic, de nuevo con la competición. Los primeros minutos de juego desde que el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha le tirara sobre la lona, condenado a un largo proceso de recuperación.

"He dado el primer paso. Un paso importante, pero aún me queda mucho trabajo por delante después de 9 meses. Por volver a jugar un partido no puedes decir ‘ya está’, me falta todavía", se sinceró el futbolista helvético ayer en la Ciudad Deportiva. Grippo sabe que debe ir poco a poco y que su estado de plenitud física aún requiere de nuevas y prudenciales fases. "Necesito minutos para coger ritmo y más confianza. Espero estar mejor cuando empecemos la liga, pero sé que me falta aún mucho por hacer. Veremos como transcurre el día a día", señaló.

En este tiempo, ha concentrado sus esfuerzos en poner su rodilla a pleno rendimiento fuese cual fuese el plazo de vuelta al terreno de juego. "Después de la operación, los médicos establecieron entre 6 y 9 meses la recuperación. Los nuevos estudios que me hicieron dijeron que mejor que fuesen 9 que 6. He planificado todo con este tiempo previsto, con algún problema durante la rehabilitación que te hace tener tus pensamientos", indicó.

El partido contra el Nástic, esos 45 minutos, dejaron ver que Grippo marcha por el buen camino. En varios lances defensivos, no dudó en entrar fuerte y confiando, yendo abajo, sin limitaciones ni los miedos propios a un episodio de grave lesión como el suyo. "En cuanto empezó el partido, fue importante que enseguida me olvidé de la rodilla. A eso fui. Y eso es buena señal. Ahora, insisto, me toca coger ritmo y, para eso, debo jugar muchos minutos para estar a tope lo antes posible", insistió.

Grippo cumplirá su tercera temporada en el vestuario del Real Zaragoza, refugio íntimo donde es, posiblemente, una de las voces más respetadas y autorizadas. Después de Alberto Zapater y Javi Ros, ocupa el tercer rango en la jerarquía de capitanes. Es observado por lo más jóvenes como un ejemplo de profesionalidad y coherencia con los compañeros. Por eso, sus opiniones son altamente estimadas y consideradas, y por eso, su visión del estado del Real Zaragoza tras un año duro cobra singular relevancia. "Es importante que vuelva la ilusión. Nosotros lo notamos en los entrenamientos, que la gente tiene ganas. Cada uno quiere cambiar lo que pasó el año pasado. Los que han venido son personas que quieren ganar y eso se nota y nos hace mejor", explicó el defensor.

De vuelta al trabajo colectivo después de meses de gimnasio, camillas de masajes, ejercicios individuales, tareas limitadas…, Simone Grippo suma semanas de entrenamiento táctico, de ideas y conceptos, de renovados planes en la pizarra. El central suizo ha advertido de que Víctor Fernández quiere simplificar en cierto modo la dinámica de juego del Real Zaragoza. "El fútbol que vamos a jugar va a ser más intenso y profundo, algo más apto para estar arriba en la Liga. El fútbol directo funciona bien en Segunda y creo que va a triunfar en esta categoría", analizó el central suizo.

Grippo configurará una línea defensiva a la que se ha incorporado Pichu Atienza. "Me parece un jugador muy bueno y nos puede ayudar a todo el equipo con su experiencia y personalidad. Me gustó mucho porque habla bastante y hay buena comunicación en el campo", argumentó, puntualizando las razones de su cambio de dorsal, del 6 al 23: "Después del primer año pregunté si podía quedar. Los dos números que deseaba estaban ocupados. Cuando vino Guitián me lo pidió como un caballero y no tengo problemas en que se lo quede. El 23 me gusta y, además, tampoco es algo importante".