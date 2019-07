Vigaray: "El Real Zaragoza es un gran proyecto para aspirar a subir a Primera"

La presentación oficial de Carlos Martín Vigaray como nuevo jugador del Real Zaragoza, llevada a cabo este lunes a media mañana en La Romareda, puso al día la agenda del día a día del club blanquillo en cuanto a sus incorporaciones. Lateral derecho, procedente del Deportivo Alavés de Primera División, este madrileño de 24 años (cumplirá los 25 en septiembre) viene con vitola de titular a una defensa que se pretende sea mucho más fuerte y rocosa que nunca, vistos los antecedentes negativos en este sentido en años precedentes.

El futbolista, de 1,82 de estatura y con clara vocación de contención, explicó en 5 minutos cuál ha sido su disposición y su decisión para aceptar la oferta del Real Zaragoza, club con que va a competir por primera vez en Segunda División, pues su carrera, tras salir de la cantera del Getafe, ha transcurrido siempre en la máxima categoría en los últimos seis años, tanto en el cuadro getafense como, en las últimas 3 temporadas, en el Alavés.

"Me llamó el director deportivo, Lalo Arantegui, y también el entrenador, Víctor Fernández. Me mostraron un buen proyecto para subir a Primera. Este es un equipo mítico, de una ciudad importante donde se vive el fútbol con mucho ambiente. Yo me decanté por el Real Zaragoza para sentirme jugador de fútbol", comenzó rememorando Vigaray en la sala de prensa del estadio.

Y, a continuación, no dudó en alabar la presencia de Víctor Fernández al frente del vestuario. "Es un entrenador muy bueno. Tuvo muy buenas palabras hacia mí y eso es mutuo. Ha hecho historia aquí. Tuve con él una conversación que me convenció para venir", subrayó Vigaray en este sentido.

El defensor, nacido en Leganés (Madrid) en 1994, también lanzó un guiño cómplice a la afición. "Hay buen equipo, buenos jugadores, buen entrenador. Y yo creo que lo más importante es la afición, que va a apretar mucho. Por esto considero que es un gran proyecto para aspirar a subir a Primera", apuntó.

"Yo llegó aquí con ilusión y, sobre todo, con humildad. Es de agradecer que el entrenador hable bien de mí, como hizo el otro día. Yo voy a asumir ese papel importante, llego con muchas ganas de aportar mi granito de arena para lograr el ascenso deseado", apostilló el nuevo '2' del Zaragoza.

Vigaray remarcó las características técnicas y tácticas que ya anticipó el pasado viernes Víctor Fernández: "Soy un defensa que, primero, me dedico a defender. Y cuando me tengo que incorporar al ataque, me incorporo sin problemas. Voy a aportar lo que el entrenador me pida en este sentido", confirmó.

El lateral valoró positivamente su llegada de la mano de Álex Blanco, el extremo zurdo que viene cedido por el Valencia pero que en los últimos 6 meses estuvo cedido en el Alavés y, por ello, compartió vestuario con Vigaray y son ya compañeros y amigos con una base de conocimiento desde enero. "Blanco estuvo en Vitoria conmigo en los últimos meses, media temporada. Siempre es bueno tener gente que conoces para tener enseguida ese 'feeling' con el grupo cuanto antes, pero yo ya he visto desde el sábado que el grupo es bueno y que los compañeros me han acogido rápidamente y la adaptación va a ser sencilla. El club me está dando muchas facilidades y estoy muy contento de estar aquí", destacó.

Por último, recordó que el exzaragocista y zaragozano Víctor Laguardia, puntal en la zaga del Alavés en los últimos años y compañero de Vigaray en el club de Mendizorroza, ha colaborado para que su llegada a Zaragoza sea un hecho. "Laguardia me habló del asunto del Real Zaragoza en cuanto supe del interés. Siempre me ha dado buenas referencias, tanto de la ciudad, como del club, de la Ciudad Deportiva... de todo. Su opinión también me sirvió para decidirme a venir aquí", concluyó el jugador antes de pasar al terreno de juego de La Romareda y presentarse ante alrededor de los 200 aficionados que se dieron cita en la Tribuna de Preferencia del estadio.