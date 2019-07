El '9' que falta por venir "no tiene por qué ser un gran goleador", a priori

Víctor Fernández no está obsesionado por fichar un Borja Iglesias, un Borja Bastón, un Ángel... o sea, los tres tipos de delantero centro que, en la última época del Real Zaragoza en su calvario por Segunda División que arrancó en 2013, han logrado superar la sobresaliente frontera de los 20 goles por temporada. Antes que los meros números y las estadísticas de eficacia particular del '9' que está por venir, Fernández da preponderancia en sus criterios al modo de jugar, de desenvolverse en el equipo, de ese ariete referencial que aún no tiene nombre ni rostro exacto.

En cierto modo, esta postura técnica de Víctor fue una de las grandes sorpresas en la primera rueda de prensa que ofreció el entrenador del Real Zaragoza este viernes como pistoletazo de salida de la nueva temporada, en los albores de la precampaña y aún con el equipo por terminar de perfilar.

"Todo el mundo habla de lo mismo y, si todo el mundo habla de lo mismo, es que todo el mundo tendrá la razón: darle un protagonismo importante a la figura del '9'... y yo no estoy tan convencido de esa opinión generalizada, masiva y contundente de la gente, que asegura que el proyecto pasa por la categoría y la calidad del '9'. Yo no estoy cien por cien de acuerdo con esta tesis", adelantó enfáticamente Víctor Fernández antes de pasar a detallar su modo de ver tan crucial asunto.

"Si miramos un poco atrás, en la historia reciente, el Real Zaragoza ha contado con delanteros centro que han sido capaces de marcar más de 20 goles en una temporada y no hemos conseguido el objetivo (ascender a Primera). Es decir, si me viene un delantero centro que me mete 15 o 20 goles voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y vamos a ganar muchos partidos y muchos puntos. Pero nadie me va a garantizar con ello que consigamos el objetivo", explicó para poner en contexto su parecer.

Entonces, ¿qué es lo que pretende Víctor? Su descripción es bastante cristalina: "El atacante que venga tiene que ser un delantero que mezcle bien con nosotros. Que tenga una cualidades muy definidas: que sea un jugador con potencia, con energía, que 'cuerpee' bien, que tenga posibilidades de combinar, que nos dé continuidad al juego y, evidentemente, que meta goles", dijo el del barrio Oliver, encuadrando milímetro a milímetro su delantero centro ideal.

"No es fácil este tipo de jugadores. Porque ha de encajar en nuestras posibilidades económicas. Si acertamos en este jugador, nos va a dar más músculo, más presencia y nos resultará más decisivo... pero el '9' no va a ser fundamental en el equipo", recondujo su discurso para volver al detalle principal, motivo de su llamativa exposición sobre el delantero centro que desea.

Aún necesitaba apostillar más datos para que todo el mundo entienda bien lo que Víctor Fernández quiere decir y manejar en el futuro próximo como eje de la delantera y, a partir de ahí, en el resto de piezas del equipo: "Yo, con lo que ha llegado en ataque (Luis Suárez, Blanco) estoy ya muy contento. Y si acertamos en el '9', estaré aún más contento. Pero hay que mirar a la historia reciente para ver el perfil de los delanteros centro de los equipos que han ascendido directamente", añadió.

"Ninguno de los ascendidos ha tenido un goleador que haya pasado de los 12 goles. Juan Villar ha marcado esos en el Osasuna y Puertas, en el Granada, ha hecho 10, jugando además desde la banda. Aun así, el Osasuna ha logrado ser el segundo equipo más goleador de la categoría y el tercero menos goleado. Han logrado un equilibrio defensa-ataque que es lo que nosotros estamos buscando y lo que justifica los fichajes que se están haciendo, sobre todo de medio campo hacia atrás. Buscamos ser algo muy diferente a lo que teníamos hasta ahora", prosiguió su larga argumentación.

Y volvió a enfocar la atención de su plan a la zona de la delantera, a las líneas más ofensivas del equipo: "Arriba queremos jugadores con velocidad, energía, potencia... eso necesitamos. Por dentro tenemos jugadores con buen pie, con mucho pase al pie. Pero necesitamos gente que vaya al espacio libre para lograr mejores mezclas. Y, con esto, es obligatorio un mayor compromiso y mayor responsabilidad de los mediocampistas de cara a la portería rival. No podemos focalizar todo a que sean los delanteros los que deban meter los goles", esgrimió lanzando un aviso muy serio a la segunda línea del equipo, una amonestación con carga de profundidad para quienes jueguen por detrás del aún anónimo '9'.

"¿Los centrocampistas, qué? ¿Van a terminar la temporada con cero goles o con un gol? No. Tienen que meter algún gol más. Ese va a ser el compromiso y la responsabilidad de todos ellos", acabó Víctor Fernández su pedagógica exposición.