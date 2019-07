Prisa por las salidas de Verdasca, Muñoz y Pombo... pero, mientras, respeto de Víctor

Los centrales Diogo Verdasca y Álex Muñoz y el mediapunta Jorge Pombo saben desde junio que no tienen sitio en la plantilla del Real Zaragoza del presente y el futuro inmediato. Y los agentes y representantes del portugués, del alicantino y del aragonés están en la tesitura de buscarles un nuevo acomodo, de acuerdo, si es menester, con el propio equipo zaragocista. Han comenzado la pretemporada a las órdenes de Víctor Fernández porque no se ha consumado aún su adiós, pero sus opciones de entrar en los planes de la entidad blanquilla son nulos.

Así lo dejó patente, con solemnidad y contundencia, el propio entrenador del Real Zaragoza en su primera rueda de prensa de la nueva campaña, la 2019-20: "No hay, a día de hoy, ningún cambio en nuestro pensamiento, ningún cambio en nuestra hoja de ruta. O sea, vamos a seguir con nuestra hoja de ruta marcada desde la finalización de la temporada pasada. No hay ningún cambió en este sentido", dijo Fernández con gesto serio.

Víctor, que se mostró "muy satisfecho por el ritmo de los fichajes" y por el perfil de las nuevas incorporaciones obradas antes del inicio de la precampaña, no tiene la misma sensación en lo referente al modo en el que se han podido ir solucionando las salidas. Solo Benito encontró acomodo en corto plazo en el Albacete. Y solo jugadores con menos peso específico en el plantel blanquillo, casos de los cedidos recientemente Alfaro y Raí Nascimento, o del singular fichaje Mingotes, han encontrado una salida rápida a estas alturas de verano.

Fernández se quejó sin rodeos por el hecho de tener que empezar el trabajo estival con varios jugadores relevantes en su vestuario, casos de los citados Verdasca, Muñoz y Pombo "Es verdad que me habría gustado que hubiera habido más soluciones a las salidas. Pero las va a haber pronto...", anunció, mitad con esperanza, mitad con la certeza de que así debe ser.

Víctor Fernández, veterano en estas lides de las pretemporadas en banquillos del fútbol profesional, no se ve sorprendido por lo ocurrido y, en cierto modo, sabía que podía suceder. "Hay que respetar los tiempos del mercado. Con las salidas también. Hemos de tener paciencia porque a los jugadores, a medida que se va acercando la fecha de la competición, les entran urgencias para salir y ser felices en otro club", lanzó al aire a modo de gesto de autoridad y, asimismo, como aviso para navegantes.

Para poner el epílogo a este particular asunto de las salidas que, por fuerza, han de producirse de aquí a los próximos días, Fernández también quiso dejar claro cuál va a ser su postura y su conducta con los jugadores afectados en lo sucesivo: "Tenemos que convivir con esto. Y mi actuación va ser de absoluto respeto, profesionalidad y humanidad. Que vayan a irse no va a cambiar el concepto sobre el trato hacia ellos. Pero los planteamientos deportivos y profesionales, insisto, tienen la misma hoja de ruta", concluyó para avisar a Verdasca, Muñoz y Pombo que, al menos en los entrenamientos (otra cosa serán los partidos preparatorios), van a contar como uno más en el día a día hasta que se solucione su caso particular.