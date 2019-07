Víctor Fernández, "satisfecho" por cómo va la restauración del Real Zaragoza

Día 1 de trabajo en la pretemporada del Real Zaragoza de 2019. Y Víctor Fernández emitió sus primeros pareceres sobre el estado de las cosas, en un gesto de transparencia hacia la afición zaragocista, que tantos cambios y modificaciones de tendencias espera en esta séptima temporada consecutiva que el histórico club aragonés va a acometer, contra natura, en la Segunda División.

"Empezamos con renovadas ilusiones. Con nuevas expectativas. Con seguridad y convicción en lo que se está haciendo. Con un diagnóstico de cirujano respecto a lo que aconteció la temporada pasada, que evidentemente obliga a hacer cambios en cuanto a organizacion, método de trabajo e incorporación de nuevos futbolistas. Y, sobre todo, con una grandísima ilusión por comenzar, por hacerlo bien, con mucha energía y fuerza", fue su primera batería de sensaciones personales, extensivas todas al resto del grupo de futbolistas, técnicos y auxiliares diversos del Real Zaragoza a día 12 de julio.

Víctor Fernández se marchó a Galicia de vacaciones a mitad de junio dejando sobre la mesa diversos deberes para el área deportiva del club. Quería una reforma integral de la plantilla. Modificaciones de hondura en el modo de acometer los fichajes. Un perfil de futbolistas muy concreto. Métodos distintos en buena medida a los vividos en los últimos dos veranos. No se anduvo con rodeos. Y al regreso, 30 días después, el técnico del barrio Oliver dice estar contento con lo que ve, con lo que ha acontecido en este periodo de pausa competitiva y con lo que se ha encontrado en el retorno.

"Estoy muy satisfecho de la velocidad de los acontecimientos, del ritmo que se ha llevado en las negociaciones. Ha habido dos factores fundamentales que se han llevado a cabo positivamente. Uno, el adelantarnos a los demás en algún fichaje. Otro, saber retirarnos a tiempo en otros casos", valoró Víctor antes de extenderse en ambos casos.

"Era importante saber nuestras carencias, en donde éramos más débiles para buscar los jugadores adecuados. Había que tenerlo muy claro desde el principio y así lo tuvimos nada más acabar la temporada pasada. A partir de eso, había que ir decididamente a por nuestros objetivos. Y había que adelantarse a nuestros rivales porque no competimos en las mismas condiciones económicas. Y se ha hecho en alguno de los casos, por eso podemos contar con algunos jugadores aquí que han llegado ya. Y, con otros que aún no han venido pero con los que tenemos conversaciones muy avanzadas, que nos están llevando mucho tiempo y se están dilatando, pero que están bien encauzadas y esperamos que terminen con esos refuerzos en Zaragoza en pocos días", indicó Víctor en primera instancia.

"En el asunto de saber retirarse a tiempo también hemos estado acertados. Era una parte dentro de la estrategia de fichajes que creo que ha sido fundamental. Nosotros no podemos competir con transatlánticos que hay en la categoría. Y no hay un transatlántico o dos, son ocho o nueve equipos que a la hora de competir por un mismo objetivo no nos dejan muchas posibilidades. Nos hemos sabido retirar a tiempo en la pugna con varios jugadores y así enfocarnos enseguida en otros. Hemos manejado los tiempos justos", evaluó orgulloso Fernández.

En este primer examen del verano, Víctor también quiso valorar con énfasis el tirón que, pese a las cortapisas financieras que constriñen al Real Zaragoza de 2019 -situación heredada del nocivo pasado de la anterior propiedad y que estuvo en un tris de acabar con la vida del viejo club zaragozano en 2014-, sigue destilando el nombre y la marca 'Real Zaragoza' en el fútbol español.

"Me ha sorprendido, sinceramente, la disponibilidad y la apertura de muchos jugadores para hablar con nosotros, como Real Zaragoza. Ha habido algún futbolista que no creíamos que, al final, pudiera llegar al Zaragoza y, por suerte, sí vamos a poder contar con él este año (no citó su nombre). Esto me produce una gran satisfacción porque significa que el Real Zaragoza tiene gancho, es un proyecto ambicioso e ilusionante pese a nuestras limitaciones de dinero", subrayó Víctor.

El corolario a esta parte de su rueda de prensa dejó un poso de tranquilidad y buen rollo general: "A día de hoy, estamos bastante bien en lo que es la labor del cierre de la plantilla", remató.