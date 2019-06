Víctor Fernández: "La estrategia para fichar hay que cambiarla"

Víctor Fernández ya toma aire y descansa en su residencia de Sanjenjo (Pontevedra), lugar desde el que, en su día, fue reclutado con máxima urgencia y en comisión de servicios extraordinaria a mitad de diciembre, cuando el Real Zaragoza olía a siniestro total poco antes del final de la primera vuelta. En las horas previas a partir hacia sus breves vacaciones estivales, de desconexión con la rutina del vestuario blanquillo tras seis meses de vértigo y estrés superlativos, el entrenador aragonés repasó anoche, en el programa ‘La Jornada’ de Aragón TV, las líneas básicas (muchas ya conocidas del último tramo de curso) de su ideario técnico de cara al año que viene y también expuso algunos matices novedosos.

En compañía de varios periodistas de diferentes medios, entre ellos HERALDO DE ARAGÓN, Fernández dejó presentados los epígrafes más relevantes de lo que él quiere que sea el equipo de la temporada 2019-20, la séptima consecutiva en Segunda División. Su reto, su ilusión, su mandato –hecho a sí mismo– es lograr esquivar y regatear los problemas logísticos que, indefectiblemente, padece el club actualmente, y lograr el ascenso a Primera División. Víctor asume las cortapisas de índole financiera y societaria respecto de la normativa que rige en la Liga de Fútbol Profesional (un presupuesto limitado, un campo de acción restringido para fichar), pero cree tener la fórmula para sintetizar en su libreto las claves del éxito.

"Mientras esperamos que puedan llegar más recursos al club (de naturaleza económica), hay que ser creativos e imaginativos a la hora de rehacer la plantilla", apuntó el preparador zaragozano en un primer momento de su larga exposición. "Ya he dicho últimamente que pensar que con dos o tres cosas, con unos pocos retoques, el equipo puede servir para ascender, no es suficiente. Es un error", redundó en uno de sus lemas ya anticipados por él en los últimos 15 días.

Fichajes y método de trabajo

Víctor dejó otra de sus máximas rotundas en el disurrir del encuentro. De esas que retumban cuando salen de su boca. "La estrategia para fichar hay que cambiarla. Yo trato de involucrarme en ello. Llamo a los futbolistas que nos interesan, les explico el proyecto, lo que es el plan del Zaragoza. También llamo a clubes para sugerir que jugadores determinados puedan llegar aquí. Y me estoy dando cuenta que el Zaragoza sigue siendo un referente, que se ve como un trampolín importante para dar el salto hacia arriba. Por ahí, tenemos mucha fuerza aún pese a llevar tanto tiempo en Segunda y, como digo con claridad, ser un equipo claramente de Segunda en estos momentos", dijo.

Cuando emitió este pensamiento, surgió de nuevo el asunto de su comunión con el área deportiva, que viene trabajando, con modos muy determinados los cimientos del Real Zaragoza desde hace dos años y medio y que encabeza Lalo Arantegui. "El consenso es total hasta ahora. Pero esas fronteras entre una parte y otra se traspasarán varias veces, cuando toque. Creo que es natural que sea así", aclaró Víctor.

Fernández estableció sus primeras marcas temporales dentro de la milimétrica restauración de la plantilla que desea llevar a cabo, "trabajo en el que, ya he dicho varias veces, no nos podemos equivocar en uno solo de los movimientos que hagamos", avisó de nuevo. El entrenador del barrio Oliver fue claro: "En 15 días, espero tres o cuatro fichajes que me calmen. La razón del éxito de la temporada que viene está en este mes. Por eso quiero que se cierren esos tres o cuatro fichajes antes de la pretemporada, que nos darán a todos un subidón necesario", señaló.

Sobre su posición personal dentro del engranaje del equipo a partir de ahora, Víctor dio más detalles de su manera de ver las cosas. "Yo arriesgo mucho. Me quedo para lograr el éxito, aunque será una tarea larga y costosa. Yo corro peligro, pero sé que esto puede salir bien y, si sale, será algo extraordinario", expuso en otro momento de la charla.

Perfil de jugadores y estilo

La plantilla, el perfil de los jugadores, fue un tema de nuevo recurrente en la conversación. "Aquí han de venir jugadores con hambre, con ganas, con ambición, que sepan soportar la presión. El futbolista que venga, como les digo yo a los clubes con los que he hablado, ha de saber lo que es jugar en Zaragoza. Es un reto para crecer el hecho de jugar ante 25 o 27 mil espectadores. Este año, ha habido jugadores a los que les ha pesado la camiseta. Y eso no puede volver a pasar", subrayó.

Para describir en qué coordenadas va a moverse su estilo de juego previsto para el ‘nuevo’ Zaragoza, Víctor acudió a la simplificación de ideas: "No voy a renunciar a mi modo de ver el fútbol. Pero, en Segunda, las estadísticas dicen, y yo he comprobado en estos meses, que los equipos que están entre los tres que más goles meten y los tres que menos reciben, son los que acaban subiendo a Primera. Así que ese es el estilo", puntualizó.

Asimismo, en su última comparecencia ante los medios antes de marcharse a Galicia, Fernández dejó en el aire también una advertencia sobre algunas pautas de comportamiento con las que está descontento en los últimos días. "En el Real Zaragoza, en determinados asuntos y momentos, se trabaja con demasiado ruido ambiente. En algunos casos, sobra transparencia. Y eso no es problema mío", se quejó sobre las singulares filtraciones de determinados posibles fichajes, piezas de futuro que él ha tratado personalmente en fechas recientes y que, sorprendentemente, emergieron de inmediato por conductos muy concretos que han levantado la guardia de Víctor y que establecen un tablero de juego que no es de su agrado ni favorece su cometido respecto del club.