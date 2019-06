Además de los esperados anuncios de las tres incorporaciones ya cerradas y firmadas, Lalo Arantegui dio carácter oficial a la condición de transferibles de tres futbolistas con aún contrato en vigor en el Real Zaragoza: Jorge Pombo, Diogo Verdasca y Alberto Benito ya conocen desde el lunes que no entran en los planes del club si encuentran una solución en forma de salida durante las próximas semanas. “Personalmente, he hablado con los jugadores sobre la temporada anterior, y hay una serie de ellos que hemos decidido que lo mejor para ambas partes de cara a su futuro es que vamos a escuchar ofertas. Estos jugadores son Alberto Benito, Jorge Pombo y Diogo Verdasca. Hasta que salgan, el club no va a fichar a nadie, y si el 11 de julio que empieza la pretemporada no han encontrado nuevo destino, se tendrán que incorporar”, aseguró Lalo Arantegui.

Los tres jugadores tienen luz verde para gestionar su futuro fuera del Real Zaragoza y presentar ofertas o propuestas que encajen en los planes de todas las partes implicadas. El Zaragoza va a priorizar en estos casos la vía de los traspasos, como ya ha hecho con Diego Aguirre, el primero en salir. Pombo, Verdasca y Benito tienen cierto cartel en determinados mercados y sus agentes ya conocen las coordenadas en las que deben trabajar en los próximos días. Si antes de que el Zaragoza eche a andar en verano, en la segunda semana de julio, no han fructificado estas salidas, el club aragonés los mantendrá en plantilla. Desde el punto de vista contractual y deportivo son prescindibles, pero no a toda costa, y el Zaragoza no agilizará sus relevos hasta que no se produzcan sus salidas.

Lalo Arantegui también repasó otros casos particulares, y abrió la puerta a las cesiones de Raí y Álex Muñoz, central al que también puso en el mercado. "Continúa toda la plantilla a excepción de Álvaro Vázquez y Marc Gual, que vuelven a sus respectivos equipos tras la cesión. Chechu Dorado acaba contrato, desde aquí quiero agradecerle todo el compromiso y su dedicación especial. Ya se anunció el traspaso de Diego Aguirre y la retirada de Gaizka Toquero. Bruno Perone continuará en el Extremadura, Jesús Alfaro está cedido en el Hércules y no volverá a la disciplina del Real Zaragoza. Con Raí Nascimiento intentaremos buscar una cesión, de la misma manera con Álex Muñoz, o incluso traspaso", indicó Arantegui.

El director deportivo del Real Zaragoza dibujó el escenario previsto para los dos próximos meses: entre cinco y siete fichajes en función de las salidas realizará el club. "El resto de jugadores continúa en la plantilla. Va a haber cinco, seis o siete incorporaciones, además de Bikoro y Etinof (Mingotes saldrá cedido). Esperemos que no haya más sorpresas en el tema de salidas”, añadió Lalo, quien afirmó que el club no le ha comunicado la necesidad de traspasar a ningún futbolistas por necesidades económicas. "No me ha comunicado nadie del club que tengamos que vender. No hay una situación económica dramática. El Real Zaragoza no va a regalar futbolistas. Tampoco vamos a exigir la cláusula porque están por encima del valor del mercado. Hay futbolistas esenciales", apuntó.