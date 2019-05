Siempre que Iñigo Eguaras se ha referido durante la temporada a la posibilidad de renovar su contrato con el Real Zaragoza ha emplazado a la consecución del objetivo, en este caso, a la salvación matemática, algo que el conjunto aragonés logró el pasado fin de semana. En estas circunstancias, en las que tanto el club como el jugador mantienen pretensiones cercanas y ambas partes apuestan por la continuidad del centrocampista en el equipo, los tiempos, una vez alcanzada la permanencia de manera oficial, han activado de nuevo las conversaciones. "Después de haber conseguido el objetivo empezaremos otra vez a hablar. Me queda un año de contrato y yo estoy muy contento aquí. Estoy tranquilo, no creo que haya muchos problemas y veremos a ver que pasa", afirmó este martes Eguaras en sala de prensa tras ser preguntado sobre los plazos de su renovación con la entidad blanquilla.

Desde que Eguaras fichara por el Real Zaragoza en junio de 2017 procedente del Mirandés con la carta de libertad, firmando un contrato de tres temporadas –hasta el 30 de junio de 2020–, han sido varios los acercamientos que se han producido desde la dirección deportiva zaragocista, comandada por Lalo Arantegui y el secretario técnico José María Barba, para ampliar la relación contractual del jugador navarro con el Zaragoza. No obstante, por parte de Eguaras, las negociaciones han sido pospuestas a un contexto de más tranquilidad, con el equipo ya escapado de la quema.

El mediocentro, uno de los jugadores de la plantilla con más cartel en el mercado, junto a otros como James Igbekeme, Jorge Pombo, Alberto Soro o Alberto Benito, es una de las piezas capitales del proyecto que inició el Zaragoza hace dos temporadas con la finalidad de subir al equipo a Primera División. Se trata de uno de los jugadores más valorados por el club, y pese a su irregular temporada, donde han predominado los parones en su juego por culpa de las lesiones, continúa siendo uno de los activos de carácter fundamental. Su atractivo, menguado en cierto modo por su rendimiento a lo largo del presente curso, también implica que en caso de distanciamiento en las negociaciones de su renovación, pueda apremiar en la entidad un posible traspaso, ya que en la campaña venidera Eguaras quedaría libre y su salida se produciría a coste cero.

Eguaras, en una temporada de subidas y bajadas de nivel, debido a los fuertes dolores sufridos en varios tramos como consecuencia de una pubalgia de la que no consiguió despojarse totalmente hasta el mes de febrero, ha disputado 27 encuentros, 25 de estos partiendo de titular. El análisis del jugador es claro y conciso, siempre desde el tono pausado y consecuente que le caracteriza: "Mi temporada no ha sido nada buena, he tenido muchos contratiempos entre lesiones y parones. Me sirve para aprender. Tengo que seguir mejorando, me queda mucho y ahora toca prepararme para lo que venga y dar lo mejor de mí", subrayó, en un balance discreto, pero autocrítico.

El mediocentro habló también sobre el nivel general mostrado por el equipo en una campaña donde se ha quedado muy lejos de cumplir con las expectativas generadas al principio. "Después de una temporada en la que acabamos terceros –por la 2017-2018–, las expectativas eran muy altas y el objetivo no era luchar por eludir el descenso. Teníamos que dar todos un plus más y la verdad es que no lo hemos hecho. Hay que prepararse ya para la temporada que viene y creer que va a ser el año", deslizó con un ápice de optimismo el navarro, al que tener el objetivo matemático conseguido no le sirve para relajarse de cara a los dos últimos partidos. "Obviamente estamos más tranquilos, después de una temporada que empezó bastante torcida, pero quedan dos partidos en los que queremos seguir ganando y con buenas sensaciones. Este fin de semana tenemos un partido en casa en el cual queremos ganar porque durante el año no hemos dado muchas alegrías a la afición. Vamos a salir a hacer nuestro trabajo, somos profesionales y saldremos a ganar", añadió.

Sobre la continuidad de Víctor Fernández, Eguaras no se desvió de la corriente de opinión que existe en el vestuario: "Desde que ha venido nos ha dado mucho. A mí personalmente me ha aportado mucha confianza y creo que para el zaragocismo es bueno que Víctor siga. Es un entrenador que lo ha dado todo por este club, se está viendo que desde su llegada la gente ha vuelto a enchufarse y eso es de agradece", concluyó.