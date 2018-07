Ya hay más de 20.000 abonados al ascenso

Ya hay más de 3.500 nuevas altas en el censo del equipo del león rampante. Ya somos más de 20.000 abonados al Real Zaragoza. Pocos termómetros más fiables que el que determina el mercurio del número de abonados para plasmar el estado de un club de fútbol. No se trata del seguidor ocasional, que en un momento concreto arrima el hombro y en otros castiga con el látigo de la indiferencia. No, el abonado siempre está. En los buenos y en los malos momentos, que de todo tiene que haber en el vasto calendario de la Segunda española. Para los rigores de esta dura travesía a punto de empezar, el club aragonés contará con uno de los mayores activos de que se puede disponer. Quizá, el mejor: con la más entendida y fiel afición, con una afición de Primera.

En el arranque de una nueva semana en la que se cumplirá ya un mes desde el despegue de la campaña de abonados, el Real Zaragoza ya ha atravesado el umbral de los 20.000 afiliados, una cifra que posiciona al club aragonés como referencia obligada de la categoría. Otra cuestión es el techo salarial con que puede sostener el proyecto deportivo, el dinero de que dispone cada entidad para construir la plantilla; pero por historia y por respaldo social, el Real Zaragoza es sin duda un club ‘top’.

La respuesta del aficionado está siendo extraordinaria. El letargo asociado a todo periodo canicular no afecta al metabolismo zaragocista. No deja de latir el corazón del león en el paréntesis veraniego. En pleno julio, bien de forma presencial en las oficinas del club, bien con el cargo en cuenta ya en marcha para los recibos domiciliados, los abonados han ido recibiendo los carnés acreditativos de la temporada que está a punto de nacer. Quedan todavía abonados que no han domiciliado el pago de su abono y están pendientes de cumplir con el trámite de la renovación. En este sentido, es importante que consideren que tienen sus localidades garantizadas hasta el 4 de septiembre y que se puede realizar la gestión en las oficinas del club o facilitando sus datos para la domiciliación bancaria a través de la web ‘abonadosrealzaragoza.com’, en el correo electrónico ‘abonados@realzaragoza.com’ o en el teléfono 876903632.