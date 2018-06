Primeros pasos en el Zaragoza para la consolidación del proyecto

El Real Zaragoza comienza a dar los primeros pasos en clave de futuro a la espera de cómo se resuelva la continuidad de Lalo Arantegui. Al margen de esa cuestión, el director deportivo ha venido trabajando en los últimos meses en un doble escenario, con ascenso a Primera o siguiendo en Segunda División. El punto de partida en este sentido es una plantilla en la que el 80% de los futbolistas tienen contrato en vigor, un escenario novedoso con el Real Zaragoza de protagonista. A diferencias de anteriores ejercicios el club no deberá destinar parte de su masa salarial a la rescisión de contratos de los jugadores que no cuentan. Ahora es diferente, en todo caso, se ingresará por la venta de futbolistas si llegan ofertas sugerentes -de momento, no las hay-. Aun con todo, no se desmantelará nada. Hay unos cimientos que el club no quiere tocar. El objetivo es darle continuidad a ese proyecto, agregando nuevos jugadores y cubriendo las bajas. Dejan el Zaragoza seguro Vinicius y Febas -finaliza su cesión del Real Madrid-, además de Borja Iglesias, por quien el club hubiera hecho un esfuerzo económico en caso de ascenso tras asegurarse el compromiso del jugador de continuar en La Romareda.