Borja Iglesias: "No sé cuándo, pero voy a volver a Zaragoza. Esta gente se merece todo"

Visiblemente emocionado, Borja Iglesias ha querido dar la cara ante los aficionados tras la dura derrota frente al Numancia en la vuelta de la promoción de ascenso a Primera División. “Fallamos ocasiones muy claras. Estoy fastidiado. Hemos puesto todo. Merecíamos ganar. Ellos han planteado su partido. No estuvimos acertados en el último momento. El Zaragoza ha asumido riesgos. El equipo ha dado la talla. Solo faltó meterla. Esto es un juego", ha explicado en su análisis.

"Es una pena cuando generas tantas ocasiones. Estos partidos son así. Todo el mundo se cierra y espera. En la segunda hemos tenido ocasiones muy claras, tres en solo 15 minutos", ha agregado.

Sobre su futuro, ha dicho lo siguiente: "En Zaragoza me he sentido muy querido. He sentido mucho cariño. Solo puedo tener palabras de agradecimiento. Zaragoza me ha cambiado la vida. He crecido como jugador y como persona. No sé cuándo, pero voy a volver. Esta gente se merece todo. Zaragoza reúne todos los ingredientes para volver”.