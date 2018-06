Real Zaragoza: la mezcla buena, igual cantidad de ilusión que de pragmatismo

Ya está aquí la promoción de ascenso a Primera División para el Real Zaragoza. Los blanquillos, tras una segunda vuelta con números de récord (47 puntos, una barbaridad), han acabado terceros. Los mejores tras los dos ascendidos directamente, Rayo Vallecano y Huesca. Por lo tanto, los zaragocistas llegan a la fase decisiva en la mejor posición posible, con todas las ventajas clasificatorias a su favor (factor campo, factor prevalente en caso de empate en la eliminatoria al no existir las tandas de penaltis). Y lo hacen en su momento culminante de rentabilidad y solvencia de los 10 largos meses de competición, pues nunca antes habían pisado la 3ª plaza y justo la han conquistado en el último partido de la liga regular, en la 42ª y definitiva jornada, ganando 0-2 al Barcelona B.

Todos estos inputs positivos, unidos a que la confección final de los cruces de promoción han designado al Numancia como sorprendente e inesperado rival tras alcanzar los sorianos la 6ª posición en una jornada, la postrera, donde fallaron favoritos como Cádiz u Osasuna de forma impactante, derivan inevitablemente en que el Real Zaragoza afronte los ansiados 'play off' con la vitola de gran favorito para todo el mundo del fútbol español. No hay nadie en cualquier rincón del país que no señale a los aragoneses como los principales candidatos a ocupar en 16 de junio la tercera y definitiva butaca del avión que lleva a Primera División a los mejores, junto a rayistas y oscenses. Es es una cuestión tan obvia como inevitable, que está ahí por pura lógica, por puro sentido común en los analistas que la firman.

El Real Zaragoza viene con el viento de cola hace cuatro meses. En los trazos gruesos de la competición y en la mayoría de los hilos finos de sus partidos, puede afirmarse que les sale todo. Ganan cuando juegan de maravilla. Ganan también cuando les sale un partido menos vistoso. Y han ganado incluso sin ejecutar un fútbol ágil, en días donde antes, con lo mismo, caían derrotados ante cualquiera. El equipo, el colectivo, se ha hecho fuerte. Las individualidades han crecido exponencialmente con el paso de las fechas, de los triunfos en cadena, un sin fin de éxitos que ha acostumbrado a propios y extraños a ver un Zaragoza triunfante con enorme asiduidad. Por todo esto, el Zaragoza da miedo a todos. Y no hay muchos que, a priori, se atrevan a apostar por otro de los rivales que van a pelear la promoción: Sporting de Gijón, Real Valladolid y CD Numancia.