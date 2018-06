Arrasate: "El Zaragoza llega al 'play off' en su mejor momento de la temporada"

El entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate , confía en derribar todas las previsiones en la primera eliminatoria de los ‘play off’. Admite el favoritismo del Real Zaragoza, "que además llega a la cita en su mejor momento de la temporada"; pero considera que su equipo, a lo largo de la competición regular, "ha dado motivos y argumentos suficientes" para creer en la gesta . "Nosotros vamos de víctimas. No es algo algo que diga yo, sino que lo dicen las casas de apuestas y los entendidos. Nos enfrentamos al mejor equipo de la segunda vuelta. Sin embargo, si somos capaces de completar un buen partido en Soria, acudiremos a La Romareda con opciones de dar la sorpresa... y trataremos de aprovecharlas. La condición de favorito hay que demostrarla en el terreno de juego ", advierte el técnico del Numancia, cuyo equipo "no se dará por vencido" de antemano.

En este sentido, Arrasate insiste en la necesidad de "obtener un buen resultado en el partido de ida", aprovechando "la fortaleza" de los sorianos en sus actuaciones como local. "Yo prefiero jugar en casa el primer partido de la eliminatoria. Aquí somos mucho más fiables que fuera, y a ello nos agarraremos para intentar firmar el mejor marcador posible. Después, en la vuelta, ya se verá. Aunque la clasificación se juega a doble partido, nosotros estamos pensando únicamente en el encuentro de este miércoles", explica el entrenador del Numancia, que encara los ‘play off’ de ascenso "con la firme intención de competir" contra el Real Zaragoza y, también, "con el convencimiento de poder pasar" a la siguiente ronda.

En cualquier caso, Arrasate considera "muy complicado" que la eliminatoria se resuelva en un solo partido, ya que "la igualdad es máxima" en la Segunda División. "Sería muy raro que alguno de los dos equipos sentenciara en el choque de ida –opina el técnico–. Sí es posible obtener una cierta ventaja para la vuelta, y es precisamente lo que trataremos de hacer. Sin embargo, lo normal es que todo se decida en La Romareda", anuncia el preparador de los numantinos.

Durante la competición regular, el Real Zaragoza superó al cuadro soriano en los dos enfrentamientos: se impuso en La Romareda con una facilidad manifiesta (3-0) y también sumó los tres puntos, en el estadio de los Pajaritos, en el duelo de la segunda vuelta (1-2). Pese a todo, Arrasate recuerda que en los ‘play off’ de ascenso "intervienen otros factores", y que los partidos de esta eliminatoria "nada tendrán que ver con los disputados con anterioridad". "Serán encuentros muy diferentes –reitera el técnico del Numancia–, porque ahora son duelos de mucha tensión, de mucha ilusión, de mucha intensidad. En Zaragoza nos ganaron bien y, luego, en Soria, creo que también fueron superiores a nosotros. Pero hay que aprender de aquellos choques y debemos confiar en la magia de los’ play off’. Con el apoyo de nuestros aficionados, esperamos vivir este miércoles otra noche mágica", insiste Arrasate.

El técnico, eso sí, es consciente de la "mayor profundidad de banquillo" de los aragoneses, un factor capital en una eliminatoria "que se disputa sin apenas días de descanso". De hecho, en la última jornada, el Real Zaragoza ya alineó el pasado sábado a sus futbolistas menos habituales, al tener garantizada su presencia en los ‘play off’. "Nosotros, sin embargo, no pudimos rotar porque nos estábamos jugando la clasificación. Espero que el cansancio no nos pase factura, que no sea un hándicap. De momento, yo creo que el equipo está bien, capacitado para competir", anuncia el entrenador del Numancia.