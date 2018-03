El guiño de Natxo a Lalo y Barba en tiempos de bonanza

Ya en febrero, cuando el día 3 de ese mes el Zaragoza empató 1-1 en Alcorcón en un partido feo e insustancial futbolísticamente, lo que generó los gritos de 'Natxo vete ya' desde la grada que ocupaban los casi 700 zaragocistas desplazados al sur de Madrid, el suelo del técnico volvió a crujir. El equipo, por si faltaba algún aderezo a aquella desangelada imagen general, acabó esa jornada a tan solo 2 puntos del cuarto por la cola (la Leonesa), es decir, a tiro de piedra de la zona de descenso a Segunda B con la que venía coqueteando desde noviembre. Ahí siguió vigente el criterio establecido en la tarde del 26 de diciembre, a vueltas de las vacaciones de Navidad, a instancias de Lalo Arantegui y José Mari Barba, director deportivo y secretario técnico, respectivamente, los grandes valedores de Natxo en este proyecto en marcha.

Por eso, González está respirando hondo en este feliz momento en el que el aire se ha purificado a base de victorias, de puntos, de un ascenso imparable en la tabla hacia el vagón de los 6 mejores. Es su mejor momento de la temporada. Un alivio enorme, impensable para todos hace solo mes y medio por motivos obvios. El cambio de rumbo de las cosas ha sido tan radical que en 45 días nada se parece a lo anterior. Lo duro es blando. El anhídrido carbónico es oxígeno puro. El colchón de clavos es ahora viscoelástico. El hollín es oro molido. La tortilla, que solo tiene dos caras, se dio la vuelta de manera completa y perfecta.

Ante eso, Natxo quiso tener, en las horas previas al importante partido de Pamplona, que aún pude poner al Real Zaragoza en un puesto más preponderante en la clasificación dentro de su repunte fabuloso de la segunda vuelta, un recordatorio para sus flotadores en el 'staff' del club: Lalo y Barba. "Cuando hay que demostrar la confianza es cuando las cosas no salen. Me he sentido respaldado por la dirección deportiva. Y me alegro mucho por esa dirección deportiva, por la cabeza del club, que ahora pueden disfrutar de este momento que estamos viviendo", dijo el técnico en un guiño directo a los ejecutivos que apostaron por él en su día y confirmaron su confianza en tiempos de dudas a mitad de viaje.

Y, entretanto, con su reparado talante que ha devuelto socarronería a su discurso, Natxo describió así su trayectoria en Zaragoza desde que cogió al equipo en julio. "Yo voy quemando etapas. Pasé los Pilares. Luego, el reto era llegar a Navidad. Pasé la Navidad, Reyes… ahora a ver si llego a Semana Santa. Son los objetivos parciales que me voy marcando", contó con sorna.