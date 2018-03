Personalidad para un partido de alta tensión, factor clave para Natxo

Ensayos tácticos, cuestiones técnicas, estrategia, bastantes minutos de vídeos, las correspondientes explicaciones orales al hilo todo ello... Natxo González invirtió largo tiempo durante la semana con su plantilla para tratar de imbuir en su mente que el Osasuna-Real Zaragoza de este sábado en El Sadar es un partido hasta ahora no jugado en ningún momento de la temporada por el equipo zaragocista. De este perfil, no ha habido nada parecido. Ni por asomo.

“Si comparamos con los últimos partidos que hemos jugado -y ganado- fuera de casa, Soria, Pamplona… yo creo que este es otro tipo de partido. Tenemos que subir un escalón más. Creo que la exigencia va a ser mayor, sin desmerecer al Numancia o al Nástic. El Osasuna es un paso más en cuanto a intensidad. No tiene mucho que ver con lo anterior por el tipo de rival y de campo, por la afición (rival) que nos va a apretar mucho. Es un equipo con mucha historia, con una afición de Primera. Hay unos añadidos que lo hacen un partido más complicado que los últimos como visitantes", subrayó con énfasis Natxo en su rueda de prensa previa al viaje a Pamplona.

El técnico del club aragonés pondera positivamente la dinámica de excelentes resultados que acumula el Zaragoza en el último mes y medio, pero la considera incluso insuficiente para aprovechar su inercia ganadora si no se aportan en el campo otros valores relativos a la atención y la casta. “Es bueno lo que estamos haciendo, pero no es decisivo para el duelo de Pamplona. Y más en este tipo de partidos y jugando ellos como locales", apuntó en ese sentido.

Natxo no se fía del Osasuna, por más que su relación últimamente con su afición no sea la más cercana y por más que la solvencia osasunista en el último tramo de liga no sea la que correspondería con su enorme presupuesto (más del triple que el Zaragoza) y su condición de favorito por ser un recién descendido de Primera al inicio del torneo. Y, para que el equipo blanquillo pueda salir airoso con los 3 puntos de El Sadar, el preparador vasco solicita a sus muchachos un ejercicio de carácter de primer orden, en unas cotas hasta ahora no exigidas durante la temporada. "Si hacemos lo de las últimas semanas, estaremos más cerca de ganar. Pero hay un rival, que es fuerte defensivamente. Y tratará de que nosotros no hagamos lo que venimos haciendo. La clave estará en ver si tenemos capacidad de mantener nuestra personalidad en un campo que exige eso, personalidad. Si no, es muy difícil puntuar", indicó González.

"Habrá fases en el partido en las que vamos a sufrir. El Osasuna no necesita mucho para meterte en tu área, con córners, balones parados… eso puede ser decisivo en este campo. Lo sabemos. Trataremos de darle respuesta a esto", apostilló Natxo para dibujar su pronóstico en las horas previas a tan importante choque liguero que puede encumbrar al Real Zaragoza en la zona noble de la clasificación por primera vez en la temporada.