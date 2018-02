Eguaras y la asunción de lo ocurrido en Alcorcón

Resulta singular el efecto que ha producido el último partido del Real Zaragoza, el del pasado sábado en Alcorcón. El equipo de Natxo González logró extraer un punto, a través del 1-1 final, pero la calidad del fútbol desplegado por los zaragocistas fue tan baja que, no solo en la afición y el entorno, sino también dentro del propio vestuario, se reconoce que así va a resultar imposible encauzar la pretendida y ansiada reacción en la clasificación, que tanto sigue apretando al cuadro blanquillo en la parte baja de la misma.

Íñigo Eguaras, el centrocampista titular en el timón del juego de los últimos partidos, ejerció este martes como portavoz del grupo y no tuvo inconveniente alguno en reconocer las sensaciones que se viven desde el regreso de Madrid. "Sí que es verdad, las sensaciones no fueron buenas. Está claro que fue un partido en el que nos superaron", admitió el navarro de entrada.

Eguaras subrayó la curiosa mutación que está apreciándose en la aplicación del Real Zaragoza con el paso de las jornadas, ya 25 a estas alturas del torneo. "Es verdad que antes las sensaciones eran mejores, jugábamos mejor", asumió el '16' blanquillo. "Pero también es verdad que no sumábamos. En muchos partidos merecíamos más pero nos íbamos a casa con cero puntos", completó su razonamiento antes de rematar su fotografía de situación: "Al principio nos quejábamos de que hacíamos buen juego pero no puntuábamos. Ahora no hacemos tan buen juego, pero estamos sumando. En la primera vuelta nos costó mucho sacar los puntos adelante en casa. Y ahora, sin tener ese buen juego, hemos ganado los dos últimos. Eso es importante", buscó Eguaras una salida positiva a lo que está sucediendo en el presente.