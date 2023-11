Jugar en el Calamocha y ser internacional con Andorra: la historia de Ian Olivera

Calamocha y Andorra la Vella, unidas por el fútbol. Quién lo iba a decir… Quién iba a imaginar que un jugador del club turolense, Ian Olivera, iba a acabar siendo internacional con el Principado, con una selección que, pese a ser colista del grupo I de clasificación para la Eurocopa 2024, ha experimentado un salto de calidad.

Ha sumado dos puntos gracias a sendos empates. Uno fue ante Bielorrusia y el otro ante Israel, rival que, ya en el partido de vuelta jugado la pasada semana, vio debutar a Olivera -con derrota- a las órdenes de Jesús Luis Álvarez de Eulate ‘Koldo’.

El joven futbolista, de apenas 19 años, nació en el país pirenaico y, tras pasar por distintos equipos de formación, marchó a Lérida siendo cadete para seguir creciendo como futbolista en el CA Segre y en el Lleida Esportiu.

Allí despuntó como el expeditivo defensor que hoy es, y cambió de Comunidad para enrolarse en la disciplina del Racing Club Zaragoza, con el que en la campaña 2022-23 consiguió un meteórico ascenso y fue uno de los futbolistas más destacados, llamando la atención del Calamocha y, particularmente, de Sergio Lagunas.

El pasado verano fichó los del Jiloca y su primera experiencia en la Tercera RFEF está saliendo a pedir de boca. El objetivo de la permanencia se les empieza a quedar pequeño. Marchan segundos, solo por detrás del Ejea, y Olivera lidera una de las zagas menos goleadas de la categoría.

Esto propició que hace apenas quince días recibiera la noticia más feliz: había sido convocado con Andorra para jugar los compromisos oficiales de la recién concluida ventana, los que trajeron su estreno con el combinado nacional. Una experiencia que Ian define como “única” a pesar de caer (2-0) ante Israel.

“Cuando me lo dijeron, no me lo creía. Era habitual en las convocatorias de la sub-21, pero la absoluta la veía como un objetivo a más largo plazo”, explica el zaguero, sorprendido por esa citación y por el nivel que se ve en encuentros internacionales como el que disputó el pasado martes por la noche.

“Aquí todo va muy rápido y se decide por detalles. Partidos como este te hacen mejorar a pasos agigantados. Compañeros de la veteranía de Marc Vales te enseñan que hay que estar muy despierto”, añade este corpulento jugador (mide 1,89 metros) que, aun perdiendo, pudo exhibir su potencial aéreo y su capacidad para sacar el balón desde atrás.

Olivera alterna las posiciones de lateral izquierdo y central y, tal y como explica Sergio Lagunas, sus principales virtudes son la “contundencia en los balones divididos, su remate en las jugadas de estrategia y su desplazamiento en largo”.

También las ganas de querer ser futbolista de un chico que aprovecha las 24 horas del día. “Cuando lo fichamos, pidió que se le buscara empleo. Se levanta temprano, al acabar de trabajar estudia (curso de nutrición) y luego le queda tiempo para entrenar. Es disciplinado y más maduro de lo que marca su edad”, concluye Lagunas, convencido de que Olivera seguirá dando muchas alegrías en Andorra y Calamocha.