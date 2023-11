El Deportivo Aragón suma una nueva victoria y mira hacia arriba

Otra victoria más para el Deportivo Aragón, y ya son cuatro triunfos en las últimas cinco jornadas. En esta ocasión superó al Mutilvera en la segunda parte tras un partido en el que el equipo de Emilio Larraz fue superior a su rival y mereció los tres puntos. Con esta victoria el filial zaragocista confirma su buen momento y se acerca a las primeras posiciones de la tabla.

El cuadro blanquillo saltó al césped de la Ciudad Deportiva con mucha intensidad. En el 12´ llegó el primer acercamiento peligroso en una ocasión doble, tras un centro desde la banda derecha de Juan Sebastián y un fallo de Equiza en el despeje, el balón le quedó muerto a Cuenca, que realizó un disparo que sacó Morte bajo palos. El rebote le cayó a Conte y de nuevo volvió a despejar el mismo defensa navarro antes de que la pelota superara la línea de gol. Poco después, Jay, que fue una amenaza constante por la banda, se marchó en velocidad y finalizó con un disparo desviado que se perdió muy alto. En el 26’, Mañas disparó suave a las manos de Equiza. Primera parte de pocas ocasiones, dominada totalmente por el filial ante un incómodo Mutilvera, que no generó peligro en la meta de Calavia. Poco ritmo, muchas faltas, bastantes castigadas con cartulinas amarillas, un total de cinco en estos primeros 45 minutos.

Tras el paso por vestuarios el Aragón salió con más ritmo que en la primera parte. Pronto llegaron las primeras ocasiones, como un recorte de Mañas dentro del área y un disparo centrado que despejó Equiza con los puños. Poco después llegó el primer acercamiento del Mutilvera, con un centro de Biesa, que desvió levemente Operé y terminó atrapando Calavia. El premio del gol llegó para el conjunto zaragocista en el 59´ con el gol de Conte. Buena jugada de Jay que entró al área por el costado izquierdo, puso el pase de la muerte a Pablo Cortés, que disparó de primeras, sacó un defensa, y en segunda instancia, Conte, de disparo ajustado por el palo corto, superó al meta visitante. El Aragón siguió dominando y pudo sentenciar en varias ocasiones. Primero con un centro de Pablo Cortés que no llegó a cabecear Mañas por poco. Después, sirvió Mañas a Aragüés para dejarle mano a mano ante el portero, que le tapó bien los huecos, y aunque disparó picado, no lo pudo superar. Cerca del final pudo empatar el Mutilvera con un córner cerrado que cabeceó Montori en el primer palo y se escapó fuera por poco en la mejor ocasión del Mutilvera en todo el partido. Partido muy roto en los últimos minutos. Llegadas constantes del Aragón que no logró matar el choque hasta el 95', cuando Aragüés cortó un intento de despeje, quedando el balón a merced de Yoha, que no falló en el mano a mano.

Ficha técnica:

RZD Aragón: Calavia, Juan Sebastián, Operé, Reda, Vallejo, Jay (Hernández, 76), Vacas, Conte (Liso, 76), Pablo Cortés, Cuenca (Aragüés, 66) y Mañas (Yoha, 85).

Mutilvera: Equiza, Aldave, Morte, Cubillas, Losantos (Pascal, 67), Jaime (Garat, 81), Montori, Biesa, Aritz (Pedroarena, 67), Ursua y Telletxea (Ayensa, 81).

Goles: 1-0, min. 59: Conte. 2-0, min. 95: Yoha.

Árbitro: Urízar Díaz. Amonestó a Conte, Juan Sebastián, Reda, Aragüés; Biesa, Aritz, Ursua y Garat.