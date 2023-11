El Brea mejora pero pierde por quinta jornada consecutiva

El Brea perdió por 0-1 en casa ante la Real Sociedad ‘C’, sumando así su quinta derrota consecutiva en la Segunda RFEF. No obstante, fue un encuentro igualado, en el que tuvo una clarísima oportunidad para adelantarse mediada la segunda parte que hubiera podido cambiar el curso del encuentro. Sin embargo, los goles mandan y ahí es donde el Brea sigue con la pólvora mojada.

Apenas transcurrieron unos segundos cuando Toño Jiménez ya lo intentó con un potente disparo desde lejos que atrapó Olasagasti. En una contra, el equipo de San Sebastián encontró una combinación para dejar sólo a Pontones, sin embargo, conforme se acercaba al área fue rodeado de jugadores del Brea y su remate final fue muy forzado y se marchó desviado.

Los pupilos de Raúl Parada encontraron varias situaciones para incomodar al conjunto guipuzcoano. Varios balones al área y dos córners consecutivos a favor de los locales sirvieron para mandar los primeros avisos. A esto se le sumó un disparo de Almerge que fue rebotado por un defensa. En el 21’, un balón en largo hacia Paul Valentín estuvo cerca de ser una jugada de mucho peligro. Olasagasti llegó antes para despejar, pero al hacerlo impactó en la espalda de Paul y el balón se marchó rebotado con velocidad pero no encontró portería.

Al filo de la media hora, la Real Sociedad ‘C’ obligó a Rubén a realizar su primera parada. Pontones zafó de la presión de su par para lanzar un tiro con bote desde la frontal del área, que fue a las manos del meta local. En cualquier caso, el Brea siguió con la iniciativa. Almerge, quien fue el jugador más destacado de todo el equipo, se marchó de Merino, condujo 30 metros con el balón en velocidad y terminó lanzando un disparo que impactó en Larrañaga y se desvió a corner. En el 38’, Toño recibió dentro del área después de un saque de banda. Tras girarse, fue derribado cuando estaba a punto de rematar, en una jugada muy protestada por la afición del Brea.

La Real Sociedad ‘C’ entró con más entereza al campo de Piedrabuena en la segunda parte. Rubén fue el gran protagonista, al evitar el tanto de los guipuzcoanos en varias ocasiones. Primero, con una intervención de mérito en el 50’, ante un remate desde dentro del área. Poco después, el meta local brilló con una doble parada, la segunda de ellas después del rechace cuando parecía que el atacante de la Real lo tenía todo a favor.

Después de estos sustos, el Brea se desquitó en una contra de Almerge. El lateral diestro estuvo prodigioso, y se marchó de hasta tres rivales, para a continuación cederle el balón a Vela con todo a placer. Sin embargo, Olasagasti despejó con su cuerpo cuando prácticamente se cantaba el gol en Piedrabuena. Una falta de entendimiento entre Marcén y Rubén, a punto estuvo de ser el gol tondo de la jornada. El defensa cedió el balón atrás pensando que ahí estaría su portero, quien en verdad estaba pegado a él y tuvo que correr para hacerse con el esférico prácticamente en la línea de gol.

El Brea no dejó de mirar a la portería contraria. Marcén centró hacia Pepo, quien se elevó para rematar de cabeza, pero no pudo encontrar portería. Cuando parecía que el partido concluiría con el marcador inicial, llegó el tanto de la victoria para la Real Sociedad ‘C’. En una excelente combinación al primero toque, con dos pases el conjunto de San Sebastián logró que Garro se encontrara en el mano a mano ante Rubén, y le superó con un disparo raso ajustado a la derecha del guardameta. Ya no hubo tiempo para más y los tres puntos se marcharon hacia tierras vascas.

Ficha técnica:

Brea: Rubén, Almerge, Marcén, Cirac, Álvaro, Pepo, Toño Jiménez, Beamonte (Escarda, 88) y Lahoz, Paul Valentín (Enseñat, 82) y Vela.

Real Sociedad C: Olasagasti, Merino, Gastesi (Olarra, 67), Larrañaga, Guibelalde, Pontones (Hugo Martín, 87), Gorosabel (Arruti, 78), Ramírez (Garro, 78), Lete, Zubelzu y Zubizarreta.

Gol: 0-1 min. 87: Garro

Árbitro: Pujol Prat. Amonestó a los locales Toño Jiménez y Cirac.