El Tarazona da un gran paso hacia la salvación al ganar a la Ponferradina

El Tarazona consigue hacerse con la victoria en una plaza tan complicada como El Toralín (0-1). La Ponferradina fue mejor en los puntos pero no en el acierto de cara a puerta. En la primera mitad no se hizo tan evidente la distancia que mantienen en la clasificación la Ponferradina y el Tarazona, con el conjunto castellanoleonés en puestos de promoción de ascenso y con los aragoneses en la zona roja. Aunque la posesión corrió a cargo de los locales, no fueron capaces de generar peligro lo suficientemente claro como para batir al meta visitante. Su primer intento fue en una jugada a balón parado en la que el centro de Andoni López fue cabeceado y detenido sin demasiados problemas por Yoel.

El Tarazona poco a poco fue disponiendo de acercamientos protagonizados por Kortazar. Primero en un robo del balón en la línea de fondo que cedió atrás para que San Emeterio definiese, pero el disparo se marchó directamente fuera. A los pocos minutos, recibió un centro lateral que cabeceó sin acierto.

La Ponferradina, por su parte, seguía teniendo más balón y sus acercamientos, sin mucho peligro, llegaban en jugadas a balón parado. Cuando la primera mitad ya agonizaba, Pichín colgó al área un saque de banda que recibió en el área pequeña Kortazar, pero el balón acabó llegando a las manos de Andrés Prieto. Antes del descanso Guiu probó suerte con un disparo lejano pero se marchó por la izquierda de la portería, llegándose al intermedio con el empate a cero inicial intacto.

Tras el paso por vestuarios la Ponferradina, a sabiendas de que sobre el césped debía ser mejor que su rival por la posición que ocupa cada conjunto en la clasificación, dio un paso adelante y empezó a tener oportunidades más claras. Tras unos minutos de tanteo, Ernesto protagonizó una entrada por la banda y, tras recortar hacia adentro, disparó desde la frontal del área exigiendo la estirada de Yoel para que el balón se marchara despejado a córner.

El exzaragocista James Igbekeme colgó, minutos más tarde, un centro al área que le llegó a Ernesto, que intentó romper la igualada con un disparo cruzado que no encontró el premio del gol. Cerdá también probó fortuna desde la frontal del área, pero el esférico se fue por la derecha de la portería. Dacosta sirvió un centro desde el lateral para otro ex-blanquillo, Álvaro Vázquez, cuyo testarazo se marchó rozando el segundo palo.

Cuando parecía que más méritos estaba haciendo la Ponferradina llegó el gol del Tarazona. Cubillas recibió un centro en el segundo palo que cabeceó para enviar el balón al fondo de la red, subiendo el 0-1 al electrónico. A partir de ese momento los locales lo intentaron con más corazón que cabeza y no tuvieron oportunidades claras. Cerdá intentó empatar el duelo antes del tiempo de descuento con un disparo con rosca que buscaba la escuadra de la portería de Yoel, pero el balón se fue un poco desviado. Con el pitido final, el Tarazona se llevó tres valiosos puntos del Toralín que le acercan a la salvación.

Ficha técnica

0 - Ponferradina: Andrés Prieto, Díez (Carrique, 72), Leal (Igbekeme, 57), Sibille, Andoni López (Nil Jiménez, 84), Lancho, Eernesto, Clavería (Álvaro Vázquez, 57), Lozano, Dacosta y Yuri (Cerdá, 57).

1 - Tarazona: Yoel, Kortazar, Trilles, Pedreño, Amoah, San Emeterio (Fer Cano, 70), Guiu (Mounir, 86), Keita (Álex Gil, 70), Carlos Javier, Pichín (Areso, 57) y Cubillas.

Goles: 0-1, min. 75: Cubillas.

Árbitro: Palencia Caballero. Amonestó a los visitantes Carlos Javier, Pichín, San Emeterio y Cubillas.