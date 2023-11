La afición del Casademont Zaragoza estalla contra el gesto antideportivo de una jugadora del Gernika

Corría el minuto 15 de juego, el Casademont Zaragoza empezaba a abrir brecha en el marcador ante el Gernika, cuando se produjo un detalle que enfadó considerablemente al público del pabellón Príncipe Felipe.

Gervasini cayó lesionada en una acción desafortunada, tras ser pisada involuntariamente por Laia Flores y torcerse el tobillo, y la jugadora del Gernika, en lugar de detenerse para interesarse por el estado de la base del Casademont, se fue en un busca del aro para anotar.

Los gritos de dolor de Gervasini resonaban mientras Flores, sorprendentemente, no consiguió encestar a la primera. El ‘karma’ actuó y tuvo que ser una compañera la que recogiera el rebote y convirtiera esos dos puntos sonrojantes, puesto que la veterana del Gernika había visto perfectamente a su rival tendida sobre el parqué.

Los aficionados estallaron contra esa falta de deportividad. A partir de ahí, cada vez que Flores recibía el balón, era silbada con fuerza por los seguidores rojillos, sobre todo antes de que el marcador se rompiera en favor del Casademont.

Al término del encuentro, Carlos Cantero quiso quitarle hierro al asunto. “Me gustaría aclarar un poco la situación de la lesión de Ainhoa (por Gervasini). Nada que objetar a Laia. Desde el primer momento he visto su cara y creo que ha colapsado. Es una magnífica jugadora y, en cuanto ella ha ido hacia el aro, su entrenador me ha pedido perdón”, explicó el técnico del Casademont en la sala de prensa.

“Hay fases en que las jugadoras colapsan y nada que objetar. Por mi parte, le diría que esté tranquila. Muchas veces, en la cara se ve cómo es una persona y creo que no ha tenido mala intención. El público entra en su juego de pitar y demás, pero tanto las jugadoras como el ‘staff’ del Gernika han estado excelentes”, añadió.

Carlos Cantero sobre la acción de Laia Flores contra el Casademont.



Es imposible explicarlo mejor.



Si vais a decir algo, no olvidéis que @laiaflores10 es una jugadora pero antes que eso es una buena persona. pic.twitter.com/hjLegsa9U4 — Manu Fresno (@Maanuf96) November 26, 2023

Previsiblemente, la lesión de Gervasini quedará en una torcedura, pero Cantero prefirió no forzarla en toda la segunda parte de ese choque Casademont Zaragoza-Gernika que finalizó con un marcador abultado de 88-56 para los locales.