Autobuses gratuitos y entradas a 15 euros, el Tardienta se prepara para el ‘Tardientazo’

“Muchos no se lo creen, pero yo lo ve viable, creo en el ‘Tardientazo’”. José Luis Herrero vive con ilusión la semana previa a la que será el gran momento del club que preside, el Tardienta. El próximo 1 de noviembre los monegrinos, conjunto que en estos momentos cierra el grupo 1 de la Regional Preferente aragonesa, se cruzan en la primera ronda de la Copa del Rey con el Getafe, todo un Primera División. La cita será en El Alcoraz -gracias a la cesión que ha realizado la SD Huesca- a las 18.30 y los preparativos no están siendo pocos. “No paramos” confirma el mandatario. A la espera de recibir las entradas, la previsión que se maneja es la de poder empezar su venta el miércoles. El primer paquete va a ser de 3.000 pases, el aforo del estadio supera los 9.000 y en la localidad, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 937 vecinos. Aún así, hay confianza en que se vivirá un gran ambiente. Para favorecerlo, se están pensando la realización de diversas acciones.

Una que ya se ha puesto en práctica es la del establecimiento de un servicio de autobuses gratuito para acudir al partido a cargo del Ayuntamiento de Tardienta. Los interesados se tienen que apuntar en el patio del Hogar del Jubilado hasta el jueves por la tarde de 10.00 a 11.30 y de 17.00 a 19.00. A primera hora de la tarde de este martes, en el inicio del plazo, ya se había completado un autocar. “Es una buena iniciativa para evitar los desplazamientos en coches particulares”, resalta Herrero.

En Tardienta las entradas se podrán adquirir en el mismo lugar, además de en Santa Quiteria el próximo fin de semana mientras que en Huesca también se puede acudir a la tienda oficial de la SD Huesca en Coso Alto. Igualmente, habrá disponibles el día del partido en taquilla. La entrada general para no socios del Tardienta tendrá un coste de 15 euros, mientras que para los socios será de diez. Además, existe la opción de Tribuna a 35 euros con catering incluido. Respecto al público infantil, los menores de 14 años no pagan, los socios de entre 14 y 17 años también accederán gratis y los no socios deberán abonar cinco euros.

No está previsto que el equipo, que habitualmente entrena en el Santo Domingo de Silos en Zaragoza y cuyo terreno de juego es Santa Quiteria, que no reunía las condiciones exigidas por la Real Federación Española de Fútbol, tenga un contacto previo con El Alcoraz. Por otra parte, la previsión del Getafe es que su visita a Huesca sea rápida.