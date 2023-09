Tiberio, la receta del ascenso

No es sencillo ascender en ninguna categoría. Que se lo pregunten al Real Zaragoza, una década intentándolo en el infierno de la Segunda División. Óscar Tiberio ha logrado ascender no una, sino cinco veces. Además, lo ha logrado en una categoría, la Regional Preferente, en la que no ascienden tres equipos. Solo suele subir un equipo por grupo a Tercera División, a lo sumo dos. "He tenido la suerte de ascender a Tercera con los cinco equipos de Regional Preferente que he entrenado: Alcañiz, Ebro, Cariñena, San Juan y este año con el Borja. Conseguí otro ascenso, pero fue en categoría juvenil con el Ebro, subiendo a la División de Honor Juvenil", se arrancó Tiberio, un clásico en la regional aragonesa.

Su historia nació en otro club muy querido en Zaragoza, el Santo Domingo de Silos, entidad representativa del colegio del mismo nombre del barrio de Las Fuentes, que vivió sus años de gloria cuando Tiberio militaba en sus equipos de base. "Empecé a jugar en el Silos. Allí estuve hasta juveniles. Nos juntamos un equipo muy bueno, con Romerito, Javi Garcés, Doñate, Buenacasa, Ortín, Celiméndiz, Toño Blasco, Violo, Romasanta… Nos entraban Antonio Gonzalvo y Manolo Lipe. También ayudaba mi padre, Carlos, que me transmitió su pasión por el fútbol", rebobinó Tiberio.

También jugó en el Fuentesol, equipo ya desaparecido de Las Fuentes, hasta que comenzó a entrenar. "Empecé a dirigir equipos en la liga interna de Silos, llevando a chavales como Sergio Pina. De allí, fui al Santo Domingo Juventud, con Toño Blasco, donde dirigimos a José Sánchez Capdevila, que fichó por el Real Madrid, y a Toñín Jerez", explicó.

Su siguiente club fue el que más le marcó, el Ebro. "Firmé por el Ebro de categoría cadete. Allí estuve en dos etapas un total de 14 años. Es con el equipo con el que más identificado me siento. Me une una gran relación con el que fue su presidente durante muchos años, Jesús Navarro. Fue muy importante el ascenso que logramos a la División de Honor Juvenil, además de regresar a Tercera División. El Ebro ha sido mi casa, viviendo momentos muy bonitos en los 30 años que llevo como entrenador", reiteró Tiberio.

El reto

Ahora afronta el reto de la Tercera División con el Borja. "Dirijo un equipo con historia en la competición, pero también hay que considerar que acabamos de ascender a Tercera. Tenemos un conjunto joven, con futbolistas que quieren hacer cosas en el fútbol. Vamos a hacer bien nuestro trabajo para sumar cuanto antes podemos los puntos que nos den la salvación", apuntó el técnico.

Además de Óscar, en su casa hay otro entrenador, su hijo Diego, que ahora entrena al Racing Zaragoza infantil. "En la familia se vive el fútbol. A mi padre ya le gustaba muchísimo. Mi hijo ya venía en el autobús desde muy pequeñito para ver los partidos. Mi mujer, Luisa, ha entendido mi pasión por el fútbol. Mi hija, Lucía, juega al voley... A todos nos une una fuerte vinculación con el deporte", concluyó Tiberio.